FCF rechaza "agresión, asedio o descalificación dirigida contra los jugadores de Selección Colombia"

Uno de los temas de la agenda noticiosa de este viernes en nuestro país tuvo que ver con las repercusiones que dejó el acto protocolario de la entrega de la bandera a los jugadores y cuerpo técnico de la Selección Colombia por parte del presidente Gustavo Petro, antes del viaje a encarar la participación en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

Y luego de las reacciones de todo tipo en redes sociales y del desarrollo informativo que se presentó en los medios de comunicación, la Federación Colombiana de Fútbol emitió un comunicado oficial al respecto. Hay que indicar que se ha mencionado mucho de un supuesto desaire de James Rodríguez a Antonella, hija del primer mandatario.

Comunicado de la FCF tras la entrega de la bandera por parte de Gustavo Petro

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) informa a la opinión pública, su posición frente a las interpretaciones y comentarios surgidos con ocasión de la entrega del pabellón nacional a la delegación deportiva que representará a Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026.



La Federación reitera que su principal compromiso es velar por el bienestar integral de los integrantes de la Selección Colombia y de todas las personas que hacen parte de su entorno.

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En ese sentido, rechaza cualquier manifestación de agresión, asedio o descalificación dirigida contra los jugadores, sus familias o miembros de la delegación nacional.

Asimismo, considera oportuno precisar que la entrega de la bandera nacional constituye un acto protocolario e institucional que hace parte de las tradiciones y ceremonias oficiales que históricamente han acompañado a las delegaciones deportivas colombianas en competencias internacionales de carácter mundial y olímpico. Dicho acto se desarrolla en un marco de respeto por los símbolos patrios y por las instituciones del Estado.

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La Selección Colombia representa a la Nación en toda su diversidad y pluralidad. Sus jugadores encarnan los valores del deporte y el esfuerzo colectivo, llevando consigo la ilusión y el sentimiento de millones de colombianos, al margen de cualquier consideración política o ideológica.

La Federación Colombiana de Fútbol agradece las permanentes muestras de apoyo y respaldo de la afición y hace un llamado a mantener un ambiente de respeto, convivencia y unidad en torno a nuestra Selección Nacional.