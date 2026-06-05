Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRIGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / FCF rechaza "agresión, asedio o descalificación dirigida contra los jugadores de Selección Colombia"

FCF rechaza "agresión, asedio o descalificación dirigida contra los jugadores de Selección Colombia"

Hace pocos minutos, desde la Federación Colombiana de Fútbol se manifestaron luego de comentarios surgidos en redes sociales en el acto de entrega de la bandera a la Selección Colombia.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de jun, 2026
Comparta en:
Presidente Gustavo Petro con el portero David Ospina en la despedida de la Selección Colombia
Presidente Gustavo Petro con el portero David Ospina en la despedida de la Selección Colombia
Presidencia de la República

Uno de los temas de la agenda noticiosa de este viernes en nuestro país tuvo que ver con las repercusiones que dejó el acto protocolario de la entrega de la bandera a los jugadores y cuerpo técnico de la Selección Colombia por parte del presidente Gustavo Petro, antes del viaje a encarar la participación en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

Jhon Córdoba, delantero de la Selección Colombia.
Selección Colombia

Jhon Córdoba y la verdad de su lesión en Selección Colombia; "hubo mucha desinformación"

Iván René Valenciano es uno de los jugadores históricos del fútbol colombiano.
Gol Caracol

Iván René Valenciano confesó la enfermedad que padece; "tratamiento severo"

Y luego de las reacciones de todo tipo en redes sociales y del desarrollo informativo que se presentó en los medios de comunicación, la Federación Colombiana de Fútbol emitió un comunicado oficial al respecto. Hay que indicar que se ha mencionado mucho de un supuesto desaire de James Rodríguez a Antonella, hija del primer mandatario.

Comunicado de la FCF tras la entrega de la bandera por parte de Gustavo Petro

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) informa a la opinión pública, su posición frente a las interpretaciones y comentarios surgidos con ocasión de la entrega del pabellón nacional a la delegación deportiva que representará a Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La Federación reitera que su principal compromiso es velar por el bienestar integral de los integrantes de la Selección Colombia y de todas las personas que hacen parte de su entorno.

Publicidad

En ese sentido, rechaza cualquier manifestación de agresión, asedio o descalificación dirigida contra los jugadores, sus familias o miembros de la delegación nacional.

Asimismo, considera oportuno precisar que la entrega de la bandera nacional constituye un acto protocolario e institucional que hace parte de las tradiciones y ceremonias oficiales que históricamente han acompañado a las delegaciones deportivas colombianas en competencias internacionales de carácter mundial y olímpico. Dicho acto se desarrolla en un marco de respeto por los símbolos patrios y por las instituciones del Estado.

Selección Colombia
Selección Colombia

El jugador de Selección Colombia que irá al Mundial y que tiene a grandes de Europa tras su huella

Cristiano Ronaldo
Gol Caracol

"Cristiano Ronaldo es el punta de lanza de Portugal, no interesa que tenga 40, 42 o 50 años"

Publicidad

La Selección Colombia representa a la Nación en toda su diversidad y pluralidad. Sus jugadores encarnan los valores del deporte y el esfuerzo colectivo, llevando consigo la ilusión y el sentimiento de millones de colombianos, al margen de cualquier consideración política o ideológica.

La Federación Colombiana de Fútbol agradece las permanentes muestras de apoyo y respaldo de la afición y hace un llamado a mantener un ambiente de respeto, convivencia y unidad en torno a nuestra Selección Nacional.

Futbolistas de la Selección Colombia, arribando a Estados Unidos, previo al Mundial 2026.
Futbolistas de la Selección Colombia, arribando a Estados Unidos, previo al Mundial 2026.
Foto: X de la Selección Colombia.

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Mundial 2026

FCF

Publicidad

Publicidad

Publicidad