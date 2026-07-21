Síguenos en:
Tendencias:
DAVID OSPINA
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Lionel Messi ya pasó la página del Mundial 2026; así fue su llegada a Argentina

Lionel Messi ya pasó la página del Mundial 2026; así fue su llegada a Argentina

El 'crack' de la 'albiceleste, Lionel Messi, arribó a su país, luego de disputar la final del Mundial contra España, y todo quedó registrado en un video.

Por: EFE
Actualizado: 21 de jul, 2026
Comparta en:
Lionel Messi con Argentina
Lionel Messi con Argentina
AFP

Lionel Messi regresó a Argentina este martes desde Estados Unidos tras su participación en el Mundial 2026, en el que la 'Albiceleste' fue subcampeona, en un avión privado que le trasladó a Rosario, su ciudad natal, donde no tuvo contacto ni saludó a los fanáticos que aguardaron su llegada durante la madrugada.

El astro tocó tierra alrededor de las 6:30 hora local procedente de Miami, Estados Unidos, en el aeropuerto internacional de Rosario (provincia de Santa Fe) y recorrió en una camioneta con cristales oscuros los pocos kilómetros que separan esa localidad de la de Fisherton, donde su familia tiene una residencia en un barrio exclusivo.

Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, en un partido de la Bundesliga
Colombianos en el exterior

El impresionante registro de Luis Díaz que solo es superado por una figura de Bayern Múnich

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, entrega la copa de campeón del Mundial 2026 a Rodri, de España
Gol Caracol

"La FIFA está destruyendo el fútbol y todo es una mentira; Gianni Infantino debe marcharse"

De acuerdo a medios locales, Messi se quedará allí durante los próximos días junto a sus familiares para unas vacaciones antes de tener que regresar para incorporarse a los entrenamientos del Inter Miami, su equipo de la liga de fútbol estadounidense.

El capitán de la selección argentina no regresó en el mismo vuelo que trasladó el lunes por la tarde a Buenos Aires a gran parte del plantel y la delegación desde Nueva York, quienes fueron recibidos por una multitud exultante en los alrededores del aeropuerto internacional de Ezeiza, que los acompañó hasta el cercano predio de entrenamiento de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Publicidad

"El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida", expresó el lunes en Instagram el futbolista de 39 años, quien rompió en llanto este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey tras la derrota argentina en la prórroga de la final frente a España (1-0).

Sin embargo, instó a quedarse "con todo lo bueno": "Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo".

Lionel Messi Argentina Mundial 2026
Lionel Messi Argentina Mundial 2026 - Foto:
AFP

Publicidad

La continuidad de Messi en la selección argentina es una incógnita que el delantero todavía no ha despejado en declaraciones públicas, aunque sí se da por cerrada su participación en los Mundiales de fútbol con su presencia en el de Estados Unidos, México y Canadá, el sexto de su carrera.

El combinado 'albiceleste' tiene por delante dos ventanas de amistosos en lo que resta de 2026, en los que quizá podría despedirse de la selección. Ganador de numerosos títulos a nivel de clubes, especialmente en su etapa en el Barcelona, Messi ha conquistado a las órdenes de Lionel Scaloni las Copas América 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el Mundial de Catar 2022.

David Ospina, nuevo arquero del Atlante de México.
Colombianos en el exterior

David Ospina la 'tiene clara' en Atlante; "vengo a aportar, es un proyecto muy ambicioso"

Así fue la formación de Millonarios frente a Colo Colo en El Campín.
EN VIVO
Fútbol Colombiano

🔴 Mercado de fichajes del fútbol colombiano, EN VIVO HOY; Millonarios y Cali se mueven

América de Cali y Real Cartagena se enfrentan en la Copa BetPlay 2026.
Fútbol Colombiano

América de Cali vs. Real Cartagena, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Copa BetPlay

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Lionel Messi

Selección Argentina

Mundial 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad