La Selección Colombia será testigo del fin de una tradición histórica en el Mundial 2026

A pocos días del inicio de la Copa del Mundo 2026, y con el regreso de la Selección Colombia a dicho torneo, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunció una importante novedad que ha generado opiniones divididas entre los aficionados. Mientras algunos celebran la medida, otros consideran que rompe con tradiciones de las Copas del Mundo.

El máximo dirigente del organismo fue contundente al señalar que este Mundial estará marcado por innovaciones en distintos ámbitos y que será recordado como una edición histórica. Según explicó, los cambios buscan mejorar la experiencia y el espectáculo para los millones de seguidores que seguirán el torneo en todo el planeta.

Uno de los aspectos más llamativos de estos cambios es el protocolo segundos antes de comenzar cada partido, entre ellos la ubicación de los protagonistas, en cambio de estar solo los once futbolistas titulares cantando los respectivos himnos, ahora todo el plantel profesional saltará al campo de juego.



Esta nueva disposición también renovará en la que los equipos se presenten ante el público, pues tradicionalmente es casi sobre la línea lateral ante la parte occidental del estadio, para esta edición del Mundial, será alrededor del círculo central junto a los árbitros, mirándose cada equipo rival cara a cara durante los actos protocolarios.

Selección Colombia previo al encuentro amistoso ante a Selección de Costa Rica Fotografía tomada de: FCF

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"Que todos los jugadores y árbitros se miren en el círculo central durante los himnos nacionales creará un momento de unidad, orgullo y emoción que pertenecerá a los equipos y a todos los presentes en el estadio", informó la FIFA.

El objetivo es que la ceremonia se convierta en una experiencia inmersiva para los espectadores y pueda ser vista de gran manera desde cualquier parte del estadio para un mayor entretenimiento e importancia de un torneo que se lleva a cabo cada cuatro años. Gianni Infantino también explicó que "se contará con un momento que rediseñada de 360 grados e involucrará a todos los aficionados en el estadio, incluyendo pancartas con las banderas de los países y elementos en el campo diseñados para crear una experiencia única e inmersiva desde cada asiento".

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¿Cuándo comienza el Mundial?

El primer partido oficial de la Copa del Mundo 2026 tendrá lugar en el emblemático estadio Azteca de México, cuando se enfrente el 'tri' frente a la Selección de Sudáfrica el día 11 de junio a las 2:00 p.m. (hora de Colombia), como juego de inauguración de esta edición del Mundial.