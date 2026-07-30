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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Exhibición de fútbol de Jhon Arias enloqueció a todos en Palmeiras; "juega mucha pelota"

Exhibición de fútbol de Jhon Arias enloqueció a todos en Palmeiras; "juega mucha pelota"

Jhon Arias fue gran figura con Palmeiras, al marcar gol y generar una asistencia en la goleada sobre Vitória en el Brasileirao. El chocoano recibió vítores y aplausos por su actuación.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 30 de jul, 2026
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Jhon Arias fue gran figura con Palmeiras en el Brasileirao.
Jhon Arias fue gran figura con Palmeiras en el Brasileirao.
Foto tomada del X de @Palmeiras

Jhon Arias tuvo una exhibición con Palmeiras que enloqueció a todos. El extremo chocoano marcó gol, generó una asistencia, y además, dejó destellos de su buen fútbol, como un taco de lujo, en lo que fue la goleada 0-4 sobre Vitória, el miércoles anterior en nueva jornada del Brasileirao. El talentoso de nuestro país se llevó los vítores y aplausos de los 'torcedores' del 'verdao', tras finalizar la contienda en el Barradão.

Luego de su magnífica actuación, el internacional de la Selección Colombia recibió toda clase de elogios por parte de los hinchas del Palmeiras y hasta de periodistas reconocidos en el país de la samba, quienes escribieron su sentir en las redes sociales. "Qué calidad y juega mucho", algunos de ellos.

Jhon Arias, jugador colombiano.
Colombianos en el exterior

¡Gigante Jhon Arias con Palmeiras! gol y hermoso taquito en 3-0 sobre Vitória

Jhon Arias en Vitória vs. Palmeiras.
Colombianos en el exterior

Jhon Arias no desentona en Palmeiras; vea su gol contra Vitória, en el Brasileirao

"Jhon Arias merecía muchísimo ese gol. Jugó de maravilla contra el Atlético Mineiro y hoy (miércoles) corrió muchísimo en Barradão. ¡Qué calidad!", precisó el comunicador Cauã Campana en su cuenta de 'X'.

Jhon Arias, jugador colombiano.
Jhon Arias, jugador colombiano.
Palmeiras.

Mientras que Gabriel Amorim usó la misma red social y citó: "Jhon Arias haciendo su tercer partido muy bueno post-Copa del Mundo. Mejor jugador del Palmeiras disparado en estos últimos tres partidos. Juega demasiado bien".

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Pero, en medio de todas las gratas palabras hacia el chocoano y su exquisito fútbol, fue rememorado un cartel que en el pasado hizo viral un pequeño hincha del Fluminense, exequipo de Arias Andrade, en el que afirmaba que era mejor que Neymar. Una cuenta que sigue la actualidad del Palmeiras no dudó en compartirla en la plataforma de 'X'.

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