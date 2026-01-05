Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Exjugador de Millonarios dejó Europa y sorpresivamente se devolvió a Sudamérica; busca minutos

Exjugador de Millonarios dejó Europa y sorpresivamente se devolvió a Sudamérica; busca minutos

Este lunes comenzaron las noticias de algunos futbolistas colombianos en el exterior que empiezan a tener cambios de equipos, con el objetivo de tener protagonismo y regularidad. Acá las novedades.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 5 de ene, 2026
Comparta en:
Óscar Cortés en su etapa en Rangers
Óscar Cortés en su etapa en Rangers
X @RangersFC

Publicidad

Publicidad

Publicidad