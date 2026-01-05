'Cucho' Hernández, contundente sobre el partido del Betis con Real Madrid; "no hemos competido"

Juan Camilo 'Cucho' Hernández fue de las pocas buenas noticias del Betis en el partido frente a Real Madrid. El delantero fue la figura de su equipo en la caída 5-1, mostrándose punzante en el frente de ataque y luchando hasta el final cada balón que le llegaba. Sin embargo, no se quedó con eso y fue enfático en afirmar que la actuación de 'los verdiblancos' estuvo muy lejos de lo deseado.

'Cucho' anotó el único gol de los béticos en el minuto 66, tras un gran pase de Aitor Ruibal, al que después el jugador de nuestro país venció en el mano a mano a Raul Asencio y Courtois, para poner el 3-1 y dar una luz de ilusión a sus hinchas en ese momento. No obstante, minutos más tarde la escuadra blanca volvió a anotar y acabó con las ilusiones de la remontada del visitante.

Luego del pitazo final del juego, en zona mixta, el colombiano dio unas fuertes declaraciones, denotando que no estaba para nada conforme con el rendimiento de su equipo. "Es totalmente negativo. No podemos rescatar nada, no hemos competido. No nos podemos permitir jugar un partido de esta magnitud como lo hemos hecho. Hay que hacer autocrítica personal y grupal, y pensar en lo que viene. Que sirva como ejemplo de que si no competimos esta clase de partidos no vamos a lograr lo que queremos lograr. A corregir y pensar en lo que viene".



Para el exColumbus Crew, el Betis no puede permitirse conceder esa cantidad de goles, como le sucedió también frente al Barcelona hace algunas fechas. "Somos un equipo y es un conjunto de errores de funcionamiento… Creo que todo es una cadena. Si no haces bien una cosa le vas a dar ventaja en otras. No podemos permitirnos que nos hagan cinco goles, como contra el Barça, tienes que competir mucho mejor. Hay que agachar la cabeza y corregir".

Publicidad

Juan Camilo 'Cucho' Hernández, delantero colombiano, celebra el gol de Betis contra Real Madrid, por La Liga de España Getty Images

Finalmente, mencionó que ante rivales como el Real Madrid no se pueden desconcentrar en ningún momento. "Por supuesto que nos esperábamos un rival así, es el Real Madrid. Si le das el mínimo espacio, la mínima ventaja... si no compites aquí va a suceder lo que sucedió esta noche. El Real Madrid por posición tiene jugadores top mundiales y si no estás atento, pasa lo que pasa."

Publicidad

Ahora, el pereirano y el Betis deberán pasar la página de esta dura derrota, para prepararse de la mejor manera para visitar el próximo sábado al Real Oviedo, en un encuentro correspondiente a la jornada 19 de LaLiga EA Sports, fecha con la que se cerrará la primera vuelta del torneo y en la que el conjunto dirigido por el chileno Manuel Pellegrini intentará seguir en los puestos que dan cupo a los torneos internacionales de la próxima temporada.