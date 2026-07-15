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Gol Caracol  / Mbappé fue autocrítico con juego de Francia; "no estuvimos a la altura, es una gran decepción"

Mbappé fue autocrítico con juego de Francia; "no estuvimos a la altura, es una gran decepción"

La estrella de la Selección Francia, Kylian Mbappé, explicó las razones por las que España los superó en la semifinales del Mundial 2026. Además, hizo un balance de su desempeño contra la 'roja'.

Por: AFP
Actualizado: 15 de jul, 2026
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Kylian Mbappé, capitán y figura de la Selección de Francia
Kylian Mbappé, capitán y figura de la Selección de Francia
Fotografías: AFP

Francia, eliminada en semifinales del Mundial 2026 este martes por España, que le ganó 2-0 en Arlington (Texas), "no hice el partido que quería hacer", lamentó su capitán, Kylian Mbappé.

"Creo que no hicimos el partido que queríamos hacer, ni tácticamente, ni siquiera técnicamente, ni en el nivel global que ofrecimos. Y cuando no haces lo que se supone que debes hacer en una semifinal de un Mundial, no ganas", analizó el jugador del Real Madrid al micrófono de 'M6'.

El atacante del Real Madrid reconoció que los 'bleus' cometieron "demasiadas imprecisiones técnicas" como para conseguir "hacerles daño cuando teníamos que hacerles daño".

"España ha seguido su plan, al que siempre se mantiene fiel: un equipo al que le gusta tener el control del balón, al que le gusta marcar el ritmo del partido. Nuestro objetivo era presionarles arriba para evitar que impusieran ese falso ritmo, porque en el control del juego son mejores que nosotros. Y no hemos conseguido hacerlo", señaló.

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Mbappé lamentó que los centrocampistas españoles Fabián Ruiz y Rodri tuvieran "mucho tiempo para jugar". "Técnicamente, los primeros pases, los primeros toques (nuestros), no estuvieron a la altura de una semifinal del Mundial y, luego, cuando sumas todo eso, el resultado es una derrota", expuso.

"Creo que es una gran decepción, por supuesto, pero pienso que, si somos objetivos, hoy (martes) no hemos reunido todos los ingredientes necesarios para llegar a la final".

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"Para nosotros era un sueño llegar a la final, dar a nuestro país la posibilidad de seguir soñando, de hacer historia (...) Cuando se gana, se gana con la cabeza alta; por eso, cuando se pierde, también hay que perder con la cabeza alta", añadió, y reconoció que en el vestuario francés había "muchísima decepción".

Kylian Mbappé Francia
Kylian Mbappé lamenta eliminación de Francia - Foto:
AFP

El mediocampista Rayan Cherki fue aún más rotundo al afirmar que la Roja fue "mejor" que los Bleus "en todos los aspectos del juego". "Lo querían más que nosotros. Es una pena porque estoy convencido de que seguimos siendo un mejor equipo, pero esta tarde han sido mejores que nosotros", lamentó Cherki al micrófono de BeIn Sports.

El volante del Manchester City no quiso cargar contra el lateral Lucas Digne, autor de un penalti sobre Lamine Yamal que permitió el primer gol español. "Es una acción de juego, es fútbol. Tenemos la obligación de llevárnoslo con nosotros. En el descanso estábamos todos juntos. Sabíamos que sufrir un segundo gol iba a ser súper importante. Con 2-0 abajo, ya no es la misma historia. Hoy, la decepción es inmensa", admitió.

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