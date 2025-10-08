Fenerbahce pierde la paciencia con Jhon Durán; ultimátum para el colombiano

En Fenerbahce se vive un momento de tensión creciente alrededor del delantero colombiano Jhon Durán, quien permanece fuera de las canchas desde que sufrió una lesión durante el partido de vuelta frente al Benfica, en la fase de play-offs de la Champions League, el pasado 27 de septiembre.

Según informaciones que han trascendido desde Turquía, el agente de Durán viajó recientemente a Estambul para sostener reuniones tanto con el jugador, como con los dirigentes del club. Durante ese encuentro, la directiva habría dejado claro que si la lesión del atacante continúa sin signos inequívocos de mejoría, se plantean seriamente la posibilidad de prescindir de sus servicios en el mercado de invierno.

El problema que aqueja al colombiano es una incógnita. Se dice que presentó una inflamación en la tibia, cuyo tratamiento y recuperación han resultado más lentos de lo previsto. Sin embargo, han afirmado que estaría cerca de volver a las canchas.



Desde la dirigencia se escucha cada vez más la idea de que Durán debe dar señales claras de recuperación en las próximas semanas, no solo para regresar al campo, sino para demostrar que está listo para competir. La frase "si la lesión continúa, nos separaremos en enero", fue el mensaje principal en el referido encuentro.

El panorama para Durán podría complicarse aún más si la evolución médica no acompaña. En ese sentido, Fenerbahce ya analiza opciones para reforzar el equipo durante el receso invernal: buscan un delantero ofensivo que garantice gol, y también un jugador que controle el medio campo, ante la posibilidad de que el colombiano no continúe.

Jhon Durán, entrenando con el Fenerbahce Foto: X/ @Fenerbahce

Por ahora, la expectativa recae en su recuperación. Para Durán, esta será una prueba de fuego no solo física, sino también profesional, demostrar que puede superar el momento y retomar el nivel esperado tras su llegada con altas expectativas al club turco.

En lo que va de la temporada 2025-2026 con el Fenerbahce, Durán ha disputado seis partidos oficiales en todas las competiciones, acumulando 328 minutos dentro del campo. En esos encuentros ha marcado un gol y ha brindado una asistencia. En la Super Lig, específicamente, ha jugado dos partidos, ha sido titular en ambos, sumando 142 minutos, sin goles pero con una asistencia a su nombre. Además, en la fase previa de la Champions League, intervino en cuatro duelos, marcó un tanto y no registró asistencias, teniendo un rendimiento lejos de lo esperado por los hinchas del equipo.