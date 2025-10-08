Síguenos en::
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Fenerbahce pierde la paciencia con Jhon Durán; ultimátum para el colombiano

Fenerbahce pierde la paciencia con Jhon Durán; ultimátum para el colombiano

Según información de la prensa turca, el Fenerbahce le hizo una advertencia a Jhon Durán, tras su inactividad en el club. Hubo reunión de última hora con su agente. ¡Vea qué le dijeron!

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 8 de oct, 2025
Comparta en:
Jhon Durán
Jhon Durán con el Fenerbahce de Turquía - Foto:
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad