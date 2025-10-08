La alineación probable de la Selección Colombia Sub-20 para 'final' con Sudáfrica; ¿irá Néyser?

Este miércoles 8 de octubre, la Selección Colombia Sub-20 afrontará un nuevo reto en la Copa del Mundo de la categoría, que se desarrolla en Chile. El conjunto dirigido por César Torres buscará dar un paso más hacia la gloria cuando se mida ante Sudáfrica, en un duelo correspondiente a los octavos de final del certamen.

El compromiso se disputará en el Estadio Fiscal de Talca, escenario que se ha convertido en una especie de fortín para la ‘tricolor’ durante el torneo. El balón comenzará a rodar a las 2:30 p. m. (hora colombiana), y los aficionados podrán seguir todas las emociones a través de las señales de Gol Caracol y Ditu, canales oficiales de transmisión.

La probable alineación de la Selección Colombia Sub-20

La Selección Colombia clasificó a octavos de final del Mundial Sub-20 AFP

Todo parece indicar que César Torres mantendrá la base del equipo que ha venido utilizando, realizando solo una variante respecto al último encuentro de la fase de grupos. Así lo dio a conocer el periodista Ricardo Orrego durante la emisión de ‘Mañanas Blu’ en Blu Radio, quien reveló el posible once que saltará al campo en Talca.

“Jordán García estará en el arco; por derecha Carlos Sarabia, Simón García y Yeimar Mosquera serán los centrales. Por izquierda irá Juan Arizala, mientras que Elkin Rivero, quien se consolida como titular, acompañará a Kéner González, el capitán. En el mediocampo estarían Jordan Barrera —que regresaría al once inicial—, Óscar Perea, Néyser Villarreal y Joel Canchimbo. Es un equipo con una obsesión: el gol, la gran necesidad de una Colombia que genera, pero no logra concretar”, señaló Orrego.

El reto para el conjunto colombiano será capitalizar las oportunidades de gol que tanto ha creado en los partidos anteriores, ya que la falta de definición ha sido una constante. Enfrente estará una Sudáfrica ordenada, que apuesta por el contragolpe y que ha demostrado una notable efectividad cuando logra encontrar espacios en campo rival.

En caso de empate en los 90 minutos reglamentarios, el compromiso se extenderá a una prórroga de 30 minutos, y si la igualdad persiste, la clasificación se definirá desde el punto penal.

El ganador de esta llave se enfrentará en los cuartos de final a España, que superó por la mínima diferencia a Ucrania con un tanto de Pablo García.