Fenerbahçe vs Aston Villa: hora y dónde ver EN VIVO por TV el juego con Jhon Durán por Europa League

Jornada de jueves en la Europa League, certamen que con el paso de los años ha ganado repercusión en el 'viejo continente'. Unos de los equipos que tendrá acción será Fenerbahçe, que tiene en sus filas a Jhon Durán; el rival a enfrentar será Aston Villa, un club al que el delantero colombiano conoce muy bien.

El Sukru Saracoglu Stadium será el escenario que vibrará con este emocionante compromiso de la séptima jornada de la fase de liguilla. Los 'canarios amarillos' - que suman 11 puntos - están obligados a puntear en su casa ante una escuadra 'villana' que se encuentra mejor posicionada en la clasificación general, con 15 unidades.

A seguir por el buen ritmo

En el fútbol de Turquía, Fenerbahçe ha tenido una importante alza, que incluyó título de la Supercopa frente al archirrival: Galatasaray. El elenco dirigido por Domenico Tedesco está a un punto de los 'leones' en la Superliga. Ese nivel esperan mantenerlo ahora contra el Aston Villa.

Jhon Durán, delantero colombiano del Fenerbahce Foto: X/@Fenerbahce

"Estamos en buena forma en este momento. Estamos jugando muy bien, nuestra confianza también es alta. Necesitamos reflejar nuestro propio estilo en el campo. Vieron los resultados del Aston Villa en la Premier League, están empatados con el Manchester City en puntos y en tercer lugar. Son un buen equipo con buenos jugadores. Jugar partidos como este es nuestra razón para despertarnos cada mañana. Estamos ansiosos por jugar este partido. Lucharemos de la mejor manera que podamos. No hay razón para huir. Jugaremos contra un oponente de primer nivel, pero estamos ansiosos por jugar este partido", expresó Tedesco en su charla con los medios de comunicación y que replican en la página web del club turco.



Partido especial para Jhon Durán

El artillero antioqueño volverá a encontrarse con Unai Emery y compañía. Recordemos que Jhon Jáder militó en los 'villanos' desde enero de 2023 hasta principios del 2025, para luego ser traspaso al Al Nassr.



En Aston Villa, el colombiano disputó un total de 78 partidos, marcó 20 goles y se reportó con una asistencia. Aunque hay que indicar que en la mayoría de los juegos comenzaba desde el banco de suplentes.



Tercer encuentro oficial

Fenerbahçe y Aston Villa tendrán nuevamente un partido oficial tras 49 años. Ambos equipos midieron fuerzas por primera vez en la temporada 1977/1978, en la primera ronda de la entonces llamada Copa de la UEFA. El equipo 'villano' ganó ambos compromisos y avanzó a la siguiente ronda.



Fenerbahçe vs. Aston Villa: hora y dónde ver EN VIVO el partido con Jhon Durán por Europa League