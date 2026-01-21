Síguenos en:
Tendencias:
GOLAZOS LUIS SUÁREZ
MARINO HINESTROZA
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Fenerbahçe vs Aston Villa: hora y dónde ver EN VIVO por TV el juego con Jhon Durán por Europa League

Fenerbahçe vs Aston Villa: hora y dónde ver EN VIVO por TV el juego con Jhon Durán por Europa League

El Sukru Saracoglu Stadium será el escenario que vibrará con este emocionante compromiso y que será especial para Jhon Durán porque se reencuentra con 'viejos conocidos'. ¡Prográmese!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de ene, 2026
Comparta en:
Jhon Durán celebra gol con el Fenerbahce.
Jhon Durán celebra gol con el Fenerbahce.
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad