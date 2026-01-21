Luis Javier Suárez y Luis Díaz y otras figuras de Colombia que marcaron hitos en Champions

El nombre de Luis Javier Suárez resaltó en las portadas de los principales diarios deportivos en Europa. Su mágica noche en la Champions League con Sporting Lisboa ha tenido al samario en la boca de todos, y no es para menos, ya que su doblete le entregó tres puntos vitales a su equipo ante el vigente campeón del certamen: el París Saint-Germain (PSG).

A los 74 y 90 minutos, el artillero de 28 años, infló las redes contrarias y desató la locura de los hinchas de los 'leones' presentes en las gradas del mítico estadio José Alvalade. Sin duda que Suárez Charris tendrá en su memoria este vibrante compromiso por mucho tiempo, pero él no ha sido el único colombiano que ha marcado dos o más goles en el máximo torneo de clubes del 'viejo continente', que ha dejado huella.

En ese orden de ideas, el exjugador del Almería de España se convirtió en el octavo 'cafetero' en reportarse con un doblete o más en una cita de esta magnitud e igualando a otras figuras de nuestro país, como el caso de Luis Díaz.

Luis Javier Suárez festejando anotación contra el PSG, en Champions League. Foto: AFP.

Antes de que el oriundo de Santa Marta dejara en evidencia la defensa del PSG, fue precisamente el guajiro el que había dejado su impronta en Champions League y en el Parque de los Príncipes. Aunque en esa ocasión, Luis Fernando terminó viendo la tarjeta roja por una falta sobre Hakimi.



¿Cuáles son los otros colombianos que han marcado dos o más goles en la Champions League?

Este listado lo encabeza Faustino Asprilla y su jornada inolvidable frente al Barcelona el 17 de septiembre de 1997. Ese cuadro 'azulgrana' estaba plagado de estrellas, pero el delantero tulueño sacó su casta de goleador y no marcó uno, ni dos goles, sino tres, desatando la locura del Newcastle.



Otro de los 'cafeteros' que han marcado en la Champions por duplicado son Jackson Martínez cuando lucía los colores del Porto; Adrián Ramos en su estadía en Borussia Dortmund le anotó dos tantos al Anderlecht. Además, Felipe Pardo, en su época en Olympiacos le convirtió dos al Sporting Lisboa.

Publicidad

Pero a ellos se suma el gran Falcao García, quien con el Mónaco le anotó por duplicado al CSKA Moscú y al Manchester City, y también Duván Zapata, que con Atalanta doblegó al Ajax de Países Bajos.

Así las cosas, los futbolistas colombianos han tenido excelsas noches en la Champions League, y se espera que vengan más.

Jogadores 🇨🇴 que marcaram 2 + golos num jogo da Champions:

➡ Asprilla

➡ Jackson Martinez

➡ Adrian Ramos

➡ Pardo

➡ Falcao

➡ Zapata

➡ Luis Diaz

➡ Luis Suárez pic.twitter.com/D6x97sREvX — Playmaker (@playmaker_PT) January 20, 2026