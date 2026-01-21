Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / PAOK vs. Real Betis, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Europa League con Nelson Deossa

PAOK vs. Real Betis, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Europa League con Nelson Deossa

El conjunto verdiblanco, que cuenta con el regreso a la convocatoria de Nelson Deossa, buscará el liderato de la Europa League en su visita al PAOK de Grecia. ¡Prográmese con el partido!

Por: EFE
Actualizado: 21 de ene, 2026
PAOK vs. Betis
PAOK vs. Betis
Fotos: AFP y X/@RealBetis

