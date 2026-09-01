Fichajes confirmados de jugadores colombianos en el exterior; Gustavo Puerta y más noticias HOY

Entre lunes y martes de la presente semana se vienen confirmando noticias de transferencias de jugadores de Selección Colombia, en el cierre del mercado de fichajes en las principales ligas de Europa.

Lo más importante se presentó con la llegada de Daniel Muñoz al

Nottingham Forest, procedente del Crystal Palace, de la Premier League. De igual manera, el volante Gustavo Puerta, de buena campaña en el Mundial 2026, entró en una negociación cercana a los 16 millones de euros que le pagó Olympiakos a Racing de Santander, de España.

Además de eso, el joven Matías Orozco, cuyos derechos deportivos fueron adquiridos por Brighton, de la Premier League, al Deportivo Cali fue anunciado en las últimas horas por Castellón CD, del ascenso de España.

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Acá algunas transferencias confirmadas de jugadores de Selección Colombia y de futbolistas de nuestro país en el exterior

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Daniel Muñoz, nuevo jugador del Nottingham Forest - Foto: Nottingham Oficial

1. Gustavo Puerta de Racing de Santander a Olympiakos, de Grecia

2. Daniel Muñoz pasó del Crystal Palace al Nottingham Forest

3. Matías Orozco, nuevo jugador del CD Castellón a préstamo del Brigthon

4. Luis Mina se fue de América con rumbo al Vizela, de Portugal

5. Alex Castro salió de Millonarios y llegó al Hapoel Kfar Shalem

6. Jhon Lucumí del Bologna a Juventus de Turín

7. Johan Mojica del Real Mallorca a Getafe

8. Kevin Castaño pasó de River Plate a Atlético Mineiro

9. Jordan García pasó del León al Atlante de México

10. Santiago Londoño pasó de Everton de Chile a León de México

11. Kerwin Vargas de Charlotte a Paranaense de Brasil

12. Roger Martínez fue presentado por Al Shabab árabe

13. Juan Sebastián Pedroza llegó al Hattasc de Emiratos Árabes

14. Pablo Sabbag pasó del Al-Ahli de Libia a Cerezo Osaka de Japón

15. Kevin Cuesta fue presentado en el Boluspor, de Turquía

16. Rodrigo Rivas fue presentado en el Boluspor, de Turquía

17. Danilo Arboleda llegó a San Lorenzo de Argentina

18. Juan José Narváez pasó al Cong An Ho Chi Minh City de Vietnam

19. Jhon Jader Durán, de Zenit al Benfica de Portugal

20. Jorge Rivaldo de Águilas Doradas a Paranaense de Brasil

21. Camilo Durán, de Qarabag de Azerbayián al Centic de Escocia

22. Kevin Medina, de Qarabag de Azerbayián al Johor Tigers de Malasia

23. Samuel Martínez, de Nacional a Academia de Liverpool de Inglaterra

24. Yeimar Mosquera del Aston Villa de Inglaterra a Vitória Guimaraes de Portugal

25. Joel Romero, del América al Torreense de Portugal

26. Cristian Orozco llegó al Manchester United, de Inglaterra

27. Alexéi Rojas, de Arsenal de Inglaterra a Penafiel de Portugal

28. Rafael Santos Borré, de Internacional de Brasil a River Plate de Argentina

29. Sebastián Villa, de Independiente Rivadavia a Boca Juniors de Argentina

30. Álvaro Montero, de Vélez Sarsfield a Boca Juniors de Argentina

31. Harlen 'Chipi-Chipi' Castillo, de Nacional a Gimnasia y Esgrima de Argentina

32. Johan Romaña, de San Lorenzo de Argentina a León, de México

33. Felipe Aguilar, del Cali a Central Córdoba, de Argentina

34. Nelson Palacio, de Real Salt Lake al Toronto FC

35. Efmamjjasond González, nuevo jugador del Nantong Zhiyun Football Club.

36. Iván Arboleda, de Águilas Doradas al Sarmiento de Junín, de Argentina

37. Gustavo Charrupí, del Bucaramanga al Everton, de Chile

38. Jersson González, de Tolima al FC Oremburg, de Rusia

39. Brayan 'Coco' Perea pasó al Công An Hà Nội FC, de Vietnam

40. Diego Hernández de Águilas Doradas al Al-Shorta SC, de Iraq

41. Robert Mejía, de Once Caldas al FC Oremburg, de Rusia

42. José Adolfo 'Trencito' Valencia al Firpo, de El Salvador

43. Edwin 'Shirra', Mosquera de Santa Fe a Universidad Central, de Venezuela

44. Alejandro Villarreal, de Aldosivi a Caracas FC de Venezuela

45. Juan David Cuesta, de Once Caldas a Sporting Cristal, de Perú

46. Felipe Acosta, estuvo en Real Cartagena y se fue a Manucci, de Perú

47. Dairon Asprilla, de Nacional al Bolívar, de Bolivia

48. Anelka Valencia, de Boyacá Chicó a Unión Española, de Chile

49. Stivar Mena llegó al Técnico Universitario, de Ecuador

50. Luis Ángel Díaz de Envigado al Independiente Rivadavia

51. Cristian Castro fue anunciado como jugador del Metz, de Francia

52. Brayan Ceballos pasó al CD Montreal

53. Juan Pablo Torres del Tolima al Necaxa, de México

54. Jairo Molina del Boyacá Chicó al Alianza Atlético, de Perú

55. Andrés Juan Arroyo llegó al Pachuca, de México

56. Juan David Valencia de Internacional a Necaxa, de México

57. Dylan Borrero de América de Cali a Chapecoense, de Brasil

58. Jhon Valencia fue anunciado por el Orense, de Ecuador

59. Klíver Moreno llegó al Delfín, de Ecuador

60. Juanito Moreno es nuevo jugador de La Luz, de Uruguay.