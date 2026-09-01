Fichajes confirmados de jugadores colombianos en el exterior; Gustavo Puerta y más noticias HOY

Entre lunes y martes de la presente semana se vienen confirmando noticias de transferencias de jugadores de Selección Colombia, en el cierre del mercado de fichajes en las principales ligas de Europa.
Lo más importante se presentó con la llegada de Daniel Muñoz al
Nottingham Forest, procedente del Crystal Palace, de la Premier League. De igual manera, el volante Gustavo Puerta, de buena campaña en el Mundial 2026, entró en una negociación cercana a los 16 millones de euros que le pagó Olympiakos a Racing de Santander, de España.
Además de eso, el joven Matías Orozco, cuyos derechos deportivos fueron adquiridos por Brighton, de la Premier League, al Deportivo Cali fue anunciado en las últimas horas por Castellón CD, del ascenso de España.
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Acá algunas transferencias confirmadas de jugadores de Selección Colombia y de futbolistas de nuestro país en el exterior
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1. Gustavo Puerta de Racing de Santander a Olympiakos, de Grecia
2. Daniel Muñoz pasó del Crystal Palace al Nottingham Forest
3. Matías Orozco, nuevo jugador del CD Castellón a préstamo del Brigthon
4. Luis Mina se fue de América con rumbo al Vizela, de Portugal
5. Alex Castro salió de Millonarios y llegó al Hapoel Kfar Shalem
6. Jhon Lucumí del Bologna a Juventus de Turín
7. Johan Mojica del Real Mallorca a Getafe
8. Kevin Castaño pasó de River Plate a Atlético Mineiro
9. Jordan García pasó del León al Atlante de México
10. Santiago Londoño pasó de Everton de Chile a León de México
11. Kerwin Vargas de Charlotte a Paranaense de Brasil
12. Roger Martínez fue presentado por Al Shabab árabe
13. Juan Sebastián Pedroza llegó al Hattasc de Emiratos Árabes
14. Pablo Sabbag pasó del Al-Ahli de Libia a Cerezo Osaka de Japón
15. Kevin Cuesta fue presentado en el Boluspor, de Turquía
16. Rodrigo Rivas fue presentado en el Boluspor, de Turquía
17. Danilo Arboleda llegó a San Lorenzo de Argentina
18. Juan José Narváez pasó al Cong An Ho Chi Minh City de Vietnam
19. Jhon Jader Durán, de Zenit al Benfica de Portugal
20. Jorge Rivaldo de Águilas Doradas a Paranaense de Brasil
21. Camilo Durán, de Qarabag de Azerbayián al Centic de Escocia
22. Kevin Medina, de Qarabag de Azerbayián al Johor Tigers de Malasia
23. Samuel Martínez, de Nacional a Academia de Liverpool de Inglaterra
24. Yeimar Mosquera del Aston Villa de Inglaterra a Vitória Guimaraes de Portugal
25. Joel Romero, del América al Torreense de Portugal
26. Cristian Orozco llegó al Manchester United, de Inglaterra
27. Alexéi Rojas, de Arsenal de Inglaterra a Penafiel de Portugal
28. Rafael Santos Borré, de Internacional de Brasil a River Plate de Argentina
29. Sebastián Villa, de Independiente Rivadavia a Boca Juniors de Argentina
30. Álvaro Montero, de Vélez Sarsfield a Boca Juniors de Argentina
31. Harlen 'Chipi-Chipi' Castillo, de Nacional a Gimnasia y Esgrima de Argentina
32. Johan Romaña, de San Lorenzo de Argentina a León, de México
33. Felipe Aguilar, del Cali a Central Córdoba, de Argentina
34. Nelson Palacio, de Real Salt Lake al Toronto FC
35. Efmamjjasond González, nuevo jugador del Nantong Zhiyun Football Club.
36. Iván Arboleda, de Águilas Doradas al Sarmiento de Junín, de Argentina
37. Gustavo Charrupí, del Bucaramanga al Everton, de Chile
38. Jersson González, de Tolima al FC Oremburg, de Rusia
39. Brayan 'Coco' Perea pasó al Công An Hà Nội FC, de Vietnam
40. Diego Hernández de Águilas Doradas al Al-Shorta SC, de Iraq
41. Robert Mejía, de Once Caldas al FC Oremburg, de Rusia
42. José Adolfo 'Trencito' Valencia al Firpo, de El Salvador
43. Edwin 'Shirra', Mosquera de Santa Fe a Universidad Central, de Venezuela
44. Alejandro Villarreal, de Aldosivi a Caracas FC de Venezuela
45. Juan David Cuesta, de Once Caldas a Sporting Cristal, de Perú
46. Felipe Acosta, estuvo en Real Cartagena y se fue a Manucci, de Perú
47. Dairon Asprilla, de Nacional al Bolívar, de Bolivia
48. Anelka Valencia, de Boyacá Chicó a Unión Española, de Chile
49. Stivar Mena llegó al Técnico Universitario, de Ecuador
50. Luis Ángel Díaz de Envigado al Independiente Rivadavia
51. Cristian Castro fue anunciado como jugador del Metz, de Francia
52. Brayan Ceballos pasó al CD Montreal
53. Juan Pablo Torres del Tolima al Necaxa, de México
54. Jairo Molina del Boyacá Chicó al Alianza Atlético, de Perú
55. Andrés Juan Arroyo llegó al Pachuca, de México
56. Juan David Valencia de Internacional a Necaxa, de México
57. Dylan Borrero de América de Cali a Chapecoense, de Brasil
58. Jhon Valencia fue anunciado por el Orense, de Ecuador
59. Klíver Moreno llegó al Delfín, de Ecuador
60. Juanito Moreno es nuevo jugador de La Luz, de Uruguay.