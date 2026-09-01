Gustavo Puerta y el mensaje de Racing de Santander que confirma su nuevo destino; se hizo el abono

Gustavo Puerta disputó un par de partidos de la Liga de España con el Racing de Santander, pero ahora tomó un nuevo rumbo y fue vendido por el equipo al Olympiacos (Grecia), tal y como se confirmó este mismo martes 1 de septiembre.

A través de sus redes sociales, el cuadro español informó que "en el día de hoy se ha transferido los derechos deportivos al Olympiakos de El Pireo una vez que el equipo griego ha procedido a abonar el importe íntegro de la cantidad fijada como cláusula de rescisión del contrato que unía al futbolista con la entidad verdiblanca".

Seguido a eso, el Racing no dudó en mostrar gratitud por el aporte de Gustavo Puerta, quien fue clave para que pudieran ascender y tener un buen arranque en LaLiga. "El club racinguista desea suerte a Gustavo Puerta, que ha jugado 33 encuentros en LaLiga Hypermotion y tres en Primera con la camiseta del conjunto cántabro, en sus próximos retos profesionales. Muchas gracias, Gustavo", puntualizaron en el comunicado publicado en las últimas horas.

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Por su parte, en la prensa griega, especialmente en 'Gazzeta', detallaron que "Olympiacos se encuentra en la recta final para completar una transferencia récord en el caso de Gustavo Puerta. El colombiano llegó a Atenas poco después de las 16:30 en un vuelo procedente de Múnich, mientras que en las próximas horas se cerrará su traslado, que marcará un hito para el fútbol griego".



ℹ️ Gustavo Puerta abandona la disciplina del Real Racing Club



✅ El Olympiakos ha abonado el importe íntegro de la cláusula de rescisión del jugador colombianohttps://t.co/qjdhu9EPEA pic.twitter.com/GEwwDe9j4n — Real Racing Club (@realracingclub) September 1, 2026

Adicional a eso mostraron las cifras de la transferencia del vallecaucano, que "le costará 16 millones de euros a Olympiacos, y que la cifra podría llegar a los 22 millones de euros si se cumplen los bonos durante los cuatro años de contrato. Olympiacos pagará esta cantidad, convirtiéndose así en la transferencia más cara de la historia del fútbol griego".

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¿Cuántos colombianos han jugado en Olympiacos?

Gustavo Puerta será el quinto futbolista de nuestro país que se ponga la camiseta del cuadro de El Pireo, luego de Jorge 'Patrón' Bermúdez, Juan Pablo Pino, Felipe Pardo y el más reciente que fue James Rodríguez. El de mejor números fue Pardo, quien estuvo durante cuatro temporadas.

Ahora, el joven mediocampista vivirá su quinta experiencia en Europa, luego de militar en Nuremberg y Bayer Leverkusen (Alemania), Hull City (Inglaterra) y Racing de Santander (España).