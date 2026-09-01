Síguenos en:
Tendencias:
LIONEL MESSI
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
CHAMPIONS LEAGUE
FUTBOL COLOMBIANO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Fabián Bustos no es más DT de Millonarios; se hizo oficial la noticia previo a duelo con Santa Fe

Fabián Bustos no es más DT de Millonarios; se hizo oficial la noticia previo a duelo con Santa Fe

En Millonarios se presentó una noticia sorpresiva, a horas del clásico de este miércoles frente a Santa Fe, que se jugará en El Campín. El domingo empató de local con Internacional.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de sept, 2026
Comparta en:
Fabián Bustos dejó de ser el técnico de Millonarios.
Fabián Bustos dejó de ser el técnico de Millonarios.
Foto: AFP

La agenda de noticias en el fútbol profesional colombiano se agitó este martes con el anuncio oficial de hace minutos de la salida de Fabián Bustos de la dirección técnica de Millonarios, que viene de igualar 0-0 con Internacional en el propio estadio El Campín.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

El timonel extranjero deja a los 'embajadores' ubicados en la quinta casilla de la tabla de posiciones con 11 puntos, en seis partidos jugados en el torneo de nuestro país.

Últimas noticias

Santa Fe vs Millonarios Liga BetPlay 2026-II
Fútbol Colombiano

Santa Fe vs Millonarios EN VIVO; hora y TV EN VIVO del partido de Liga BetPlay 2026-II

Fabián Bustos Millonarios
Fútbol Colombiano

Vientos de crisis en Millonarios antes del clásico con Santa Fe; DT Fabián Bustos no seguiría

Bustos comenzó su era en el banquillo 'embajador' con un golpe sobre la mesa, luego de haber eliminado a Atlético Nacional de la Copa Sudamericana. Sin embargo, con el correr de las fechas, el funcionamiento y los resultados comenzaron a inquietar con la salida del mismo torneo de la Conmebol, a manos de O'Higgins, de Chile.

Publicidad

A esto hay que sumarle que bajo la manija del argentino, que venía precedido de buenas referencias de Universitario de Deportes, de Perú; Millonarios tampoco consiguió avanzar a la fase de 'play-offs' de la Liga, provocando las críticas de un amplio sector de la prensa capitalina y de igual manera, el desencanto total de la exigente hinchada de los azules.

Fabián Bustos dejó de ser el técnico de Millonarios.
Fabián Bustos dejó de ser el técnico de Millonarios.
Foto oficial de Millonarios

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Acá el comunicado del club sobre la salida de Fabián Bustos:

Publicidad

"Millonarios FC informa que el profesor Fabián Bustos, no continuará como entrenador del equipo profesional", se leyó de entrada en el escrito publicado este martes.

Y agregaron que "Millonarios FC quiere expresar al profesor Bustos y a su cuerpo técnico su más sincero agradecimiento por su profesionalismo, esfuerzo, dedicación y calidad humana durante su etapa al frente del equipo".

Por último, desde el club 'embajador' precisaron que "a partir de este momento se iniciará el proceso para designar a su sucesor, con el objetivo de continuar trabajando con la máxima ilusión y responsabilidad".

Ahora, desde ya se viene manejando la versión del posible regreso de un viejo conocido de la casa para llegar al banquillo de Millonarios como lo es Alberto Gamero, quien cuenta con la admiración de la fanaticada y conoce como nadie la interna del equipo.

Relacionados

Millonarios FC

Fútbol Colombiano

Liga BetPlay

Publicidad

Publicidad

Publicidad