Fabián Bustos no es más DT de Millonarios; se hizo oficial la noticia previo a duelo con Santa Fe

La agenda de noticias en el fútbol profesional colombiano se agitó este martes con el anuncio oficial de hace minutos de la salida de Fabián Bustos de la dirección técnica de Millonarios, que viene de igualar 0-0 con Internacional en el propio estadio El Campín.

El timonel extranjero deja a los 'embajadores' ubicados en la quinta casilla de la tabla de posiciones con 11 puntos, en seis partidos jugados en el torneo de nuestro país.

Bustos comenzó su era en el banquillo 'embajador' con un golpe sobre la mesa, luego de haber eliminado a Atlético Nacional de la Copa Sudamericana. Sin embargo, con el correr de las fechas, el funcionamiento y los resultados comenzaron a inquietar con la salida del mismo torneo de la Conmebol, a manos de O'Higgins, de Chile.

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A esto hay que sumarle que bajo la manija del argentino, que venía precedido de buenas referencias de Universitario de Deportes, de Perú; Millonarios tampoco consiguió avanzar a la fase de 'play-offs' de la Liga, provocando las críticas de un amplio sector de la prensa capitalina y de igual manera, el desencanto total de la exigente hinchada de los azules.



Fabián Bustos dejó de ser el técnico de Millonarios. Foto oficial de Millonarios

Acá el comunicado del club sobre la salida de Fabián Bustos:

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"Millonarios FC informa que el profesor Fabián Bustos, no continuará como entrenador del equipo profesional", se leyó de entrada en el escrito publicado este martes.

Y agregaron que "Millonarios FC quiere expresar al profesor Bustos y a su cuerpo técnico su más sincero agradecimiento por su profesionalismo, esfuerzo, dedicación y calidad humana durante su etapa al frente del equipo".

Por último, desde el club 'embajador' precisaron que "a partir de este momento se iniciará el proceso para designar a su sucesor, con el objetivo de continuar trabajando con la máxima ilusión y responsabilidad".

▶️ Comunicado Oficial Fabian Bustos pic.twitter.com/NbczfVncoX — Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 2, 2026

Ahora, desde ya se viene manejando la versión del posible regreso de un viejo conocido de la casa para llegar al banquillo de Millonarios como lo es Alberto Gamero, quien cuenta con la admiración de la fanaticada y conoce como nadie la interna del equipo.