La Premier League se vuelve inalcanzable: bate récord histórico en el mercado de fichajes

La Premier League batió con creces su techo de gasto en un mercado veraniego con un total de 3.800 millones de euros en traspasos, tras operaciones como las de Enzo Fernández y Elliot Anderson, al Manchester City, Morgan Rogers, al Chelsea, Bradley Barcola, al Liverpool, y Sandro Tonali, al Tottenham Hotspur.

Todos estos jugadores costaron más de 100 millones de euros en un mercado en el que todos los grandes se han reforzado para hacer frente al Arsenal en la Premier y para recuperar el dominio perdido en Europa en los tres últimos años.

El que más dinero ha gastado ha sido el Manchester City, tratando de paliar la marcha de Pep Guardiola con una plantilla a la altura para Enzo Maresca. El City solo ha ganado dos copas en los dos últimos años y ha reconstruido una plantilla de la que han salido Bernardo Silva, John Stones, Rodrigo Hernández, Manuel Akanji, Sávio, Omar Marmoush, James Trafford y varios más y para ello se han gastado 450 millones, recuperando 340 en ventas.

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Enzo Fernández (145), Elliot Anderson (138), Ayyoub Bouaddi (96) e Ilman Ndiaye (75) lideran las incorporaciones de un club que tiene como objetivo competir con el Arsenal, el club que tiene la plantilla más completa de la liga y que aun así se ha tenido que dejar 220 millones para reforzar a Mikel Arteta.



Enzo Fernández es nuevo jugador del Manchester City. Foto oficial del Manchester City

Bruno Guimaraes (87), Ezri Konsa (64) y Christos Tzolis (40), además de Piero Hincapié, cuya cesión se ha hecho permanente por 40 millones, son incorporaciones de mucho calibre para un equipo que se ha deshecho de jugadores no tan importantes como Leandro Trossard, Gabriel Jesús y Martinelli, la venta más cara de la historia del club con los 65 millones que ha pagado el Al Hilal por él.

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Chelsea y Tottenham, inversores con esperanza

Para tratar de acotar la diferencia con ellos, tanto Chelsea como Tottenham Hotspur se han gastado centenares de millones. Los de Xabi Alonso, necesitados tras no clasificar a Europa, y los 'Spurs' tras dos temporadas consecutivas acabando decimoséptimos la liga.

El Tottenham ha desembolsado 350 'kilos', además de los 70 que tendrán que pagar el verano que viene por la opción de compra obligatoria sobre Omar Marmous. Tonali, por 120 millones, Sávio, por 100, Mateus Fernandez, por otros 100, y Jan Paul Van Hecke, por 60, tratarán de dar las herramientas necesarias a Roberto De Zerbi para levantar a un equipo deprimido y que ha empezado la liga con dos goleadas.

Por su parte, el Chelsea tiró la casa por la ventana por Rogers (136) y reforzó áreas clave con Maxence Lacroix (59), Marco Palestra (50) y otros de menor presupuesto pero muy importantes como Pep Chavarría, que sustituye a Marc Cucurella, y Emiliano 'Dibu' Martínez, incorporación de última hora para reforzar la portería y mandar a Robert Sánchez cedido al Como. Eso sí, los 'Blues' han ingresado más de 400 millones en ventas, con la necesidad de cumplir el 'fair play' financiero tras ya haber sido multados por la Premier, la FA y la UEFA en los últimos años.

Emiliano 'Dibu' Martínez, arquero argentino. Chelsea.

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Ni Liverpool ni United cumplen las expectativas

El Liverpool, una vez consumada la marcha de Arne Slot, la temporada en blanco y la llegada de Andoni Iraola, ha vivido un verano muy raro. Se marcharon Mohamed Salah, Andy Robertson e Ibrahima Konaté, todos gratis, y a Iraola le ha costado conseguir reemplados Necesitó a Ronald Araujo como cedido y a Bradley Barcola, que llegó ya con la liga empezada por 140 millones. Además, Víctor Muñoz, procedente de Osasuna, ha aterrizado de pie tras llegar por 40 millones.

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Esta inversión puede no ser suficiente y en Anfield confían en que los 500 millones que se dejaron el verano pasado en jugadores como Alexander Isak y Florian Wirtz den sus frutos tras una decepcionante 2025-2026.

El último grande, el Manchester United ha sido solo el noveno en cuanto a gasto. Solo han puesto 170 millones y todo ello centrado en centrocampistas. Han llegado Carlos Baleba (81), Andrey Santos (58) y Youri Tielemans (41), pero el equipo no parece haber dado grandes pasos respecto a la pasada campaña y este United sigue lejos de la candidatura al título.

A la espera de otro milagro de Emery

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En cuanto al Aston Villa, campeón de la Europa League y cuarto en Premier, Unai Emery ha perdido a muchos de los titulares del año pasado. Rogers, Olliw Watkins, Lucas Digne, Ezri Konsa, Tielemans y el 'Dibu' se han ido. A cambio han llegado Nico Jackson, Ibrahim Mbaye, Taylor Harwood-Bellis, Johan Manzambi y Joao Gomes, y ahora todos se encomiendan a otro milagro de Emery para seguir siendo competitivos ante las restricciones que les impone el 'fair play' de la Premier y de la UEFA.

Además, los recién ascendidos han sacado la billetera gracias al impulso económico de subir a la Premier League. El Ipswich Town ha desembolsado 200 millones, el octavo que más en la competición, el Coventry City, que se ha dejado 150, y el Hull City, que ha ganado sus dos primeros partidos de liga, ha gastado 130. En total, tres equipos que estaban el año pasado en el Championship han gastado 480 millones de euros.

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Es el segundo verano consecutivo en el que la Premier League ha batido su propio récord de gasto, demostrando que a nivel económico, no hay liga que le pueda hacer frente. El gasto de la Premier supera al de España, Francia, Alemania e Italia juntas.