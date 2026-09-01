La era pos-Messi, el desafío inevitable de la renovación en la Selección Argentina

El anuncio este lunes de la renuncia de Lionel Messi a la Selección Argentina de fútbol marca el final de una era en la 'albiceleste' y el inicio de una inevitable renovación que no solo incluirá la designación de un nuevo capitán y un número 10 sino también la salida de varias figuras y el ascenso de jóvenes promesas.

El final de las más de dos décadas de Messi con la celeste y blanca en el pecho sacudió este lunes a los argentinos, acostumbrados desde hace años a contar con la magia de 'la Pulga' en cada encuentro de su seleccionado.

Muchos incluso no tienen recuerdos de la era pre-Messi y han crecido gritando sus goles y, más recientemente, celebrando sus títulos.

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Ahora, tras el anuncio del ídolo de 39 años de su decisión de poner punto final a su camino 'albiceleste' tras la derrota en la final del Mundial 2026, el equipo comienza un nuevo capítulo que presenta, por el momento, más interrogantes que certezas.



¿Efecto dominó?

La duda más inmediata es qué otras estrellas del seleccionado se marcharán junto a su capitán.

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Este martes, el mediocampista Leandro Paredes, de 32 años, puso en duda su continuidad y explicó que la salida de Messi es un factor de peso: "Creo que en estos años, en este proceso, hemos conseguido formar un grupo de jugadores y personas increíbles, y en ese grupo teníamos a nuestro líder, que era Leo, y él ya no estará".

Lionel Messi en duelo con la Selección de Argentina, durante el Mundial 2026. Foto: AFP.

A ellos se suma también la baja de Nicolás Otamendi, quien había anunciado antes del Mundial que esta sería su última función con la 'Albiceleste', y las dudas sobre el futuro de otras piezas clave de la 'Scaloneta' como Nicolás Tagliafico, Rodrigo de Paul o el portero Emiliano Martínez.

El gran interrogante es sin embargo la continuidad de Lionel Scalonien el banquillo, ya que el contrato del entrenador vence a final de año y, tras la derrota ante España en la final mundialista, anticipó que iba a tomarse un tiempo para pensar antes de tomar una decisión.

Rápidamente comenzó una danza de nombres sobre potenciales reemplazantes de Scaloni, algo que se ha extendido en las últimas horas a potenciales candidatos a quedarse con la cinta de capitán de Messi y con su camiseta número '10'.

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En cuando a la capitanía, una de las opciones más firmes es el zaguero Cristian Romero, pilar de la defensa durante los últimos años y que ya ha llevado la cinta en el brazo en varias ocasiones ante distintas ausencias de Messi.

Tagliafico y 'el Dibu' Martínez también han sido designados como capitanes en el pasado, pero es posible que el entrenador se decante por un jugador de campo cuya continuidad en el equipo esté asegurada por los próximos años.

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Respecto al número '10', pese a que algunas voces han pedido que la camiseta fuera retirada para honrar la memoria de Messi, todo parece indicar que quedará en manos de alguno de los futbolistas que asoman como nuevos referentes del plantel.

Una de las opciones es el delantero Lautaro Martínez, que viste el número '10' en el Inter de Italia. La camiseta podría recaer también en alguno de los reemplazantes naturales de Messi en el terreno de juego, como Thiago Almada o Nicolás Paz, aunque existe la posibilidad de que el entrenador opte por asignársela a algún jugador de mayor recorrido en la 'albiceleste', como Alexis Mac Allister o Enzo Fernández.

Selección Argentina Mundial 2026 AFP

Un recambio postergado

La búsqueda de nuevos líderes se da en paralelo con el ascenso de jóvenes promesas que en los últimos años se toparon con la longevidad de algunos campeones en Catar 2022 y la tímida rotación de Scaloni.

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Entre ellos destacan jugadores como Valentín Barco, recientemente fichado por el Chelsea inglés, y Giuliano Simeone, de gran presente en el Atlético Madrid, aunque también aparecen otros como Gianluca Prestianni, del Benfica portugués; Alejandro Garnacho, del Aston Villa; y Franco Mastantuono, nueva incorporación del Fiorentina italiano.

Otro sector del campo de juego donde se prevé una importante renovación es la defensa, sobre todo en los laterales, dado que Romero y Lisandro Martínez se perfilan como una zaga con proyección a futuro.

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Facundo Medina, fichado por el Bayern Leverkusen, mostró un buen nivel cuando le tocó ingresar en el lateral izquierdo durante el último Mundial, mientras que en el costado derecho Scaloni tuvo en la mira a Agustín Giay, del Palmeiras brasileño, y Nicolás Capaldo, del Hamburgo alemán, como alternativas para Gonzalo Montiel y Nahuel Molina, que llegaron con molestias a la cita mundialista.

En la portería, el nombre que más promete es el del joven Santiago Beltrán, que a fuerza de buenos rendimientos logró desplazar a Franco Armani de la portería de River Plate.

Esta renovación podría darse de forma inminente, ya que la Albiceleste tiene por delante dos fechas FIFA este año, una entre finales de septiembre y principios de octubre y otra a mediados de noviembre, aunque por el momento no hay rivales confirmados para potenciales amistosos.

Pese a la larga lista de incógnitas, la afición argentina cuenta ya con la certeza de que el exitoso ciclo de los últimos años, que incluyó la coronación en Catar y en las Copas América de 2021 y 2024, ha llegado a su fin y que a partir de ahora comienza una nueva etapa, la era pos-Messi.