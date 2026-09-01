Santa Fe vs Millonarios EN VIVO; hora y TV EN VIVO del partido de Liga BetPlay 2026-II

Este miércoles 2 de septiembre se viene una nueva edición del clásico capitalino entre Independiente Santa Fe y Millonarios, que tendrá al equipo 'cardenal' oficiando como local, y buscando hacer respetar su casa ante sus hinchas en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Este encuentro entre rojos y azules será adelantado de la fecha 16 de la Liga BetPlay 2026-II del fútbol colombiano, y enfrentará dos elencos con realidades distintas en el rentado local, pero con los rojos siendo noticia desde hace varios días por su hazaña en el Monumental contra River Plate.

Santa Fe vs Millonarios EN VIVO; hora y dónde ver el partido de Liga BetPlay 2026-II:

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Fecha: miércoles 2 de septiembre de 2026

Hora: 8:25 p.m.

Estadio: Nemesio Camacho El Campín

Árbitro: Wilmar Roldán (Antioquia)

Transmisión: Win Sports



Acción de juego en duelo entre Santa Fe vs. Millonarios, por la Liga BetPlay. Foto: Colprensa.

Santa Fe llega a este clásico con el pecho inflado luego de su más reciente éxito internacional en la Copa Sudamericana 2026, eliminando a River Plate en el estadio Más Monumental, en Argentina. En el rentado local viene de igualar 1-1 con Junior, en Barranquilla.

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Del lado de Millonarios igualó 0-0 con Internacional de Bogotá el pasado domingo, y a pesar de tener un buen presente en la Liga BetPlay 2026-II, siendo quinto, con 11 puntos tras una derrota, dos empates y tres victorias, este martes sorprendió que el DT argentino Fabián Bustos no siga más en el cuadro 'embajador', a solo un día del clásico capitalino.

Cabe recordar que para este partido no habrá ingreso a hinchada visitante, ya que las dos tribunas laterales estarán sancionadas luego de los desmanes ocurridos hace algunas semanas en el duelo entre Santa Fe y América. De hecho, la barra popular de los 'cardenales' se hará en oriental sur.

Millonarios lidera el historial general del clásico bogotano frente a Independiente Santa Fe con 135 victorias en 346 partidos jugados, además, de los últimos cinco clásicos solamente ha perdido en una ocasión, por lo que espera hacer una buena presentación, oficiando como visitante en El Campín.