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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / ¿Nelson Deossa se va? Real Betis anunció el fichaje de volante con pasado en el Real Madrid

¿Nelson Deossa se va? Real Betis anunció el fichaje de volante con pasado en el Real Madrid

Este martes, Real Betis presentó con bombos y platillos a un jugador que pasó por el Real Madrid y que llega con el rotulo de figura, en medio de los rumores de la salida de Nelson Deossa.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de sept, 2026
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Nelson Deossa, volante colombiano del Real Betis
Nelson Deossa, volante colombiano del Real Betis
Foto: X/@RealBetis

El centrocampista Dani Ceballos, que a principio de julio rescindió su contrato con el Real Madrid, se ha comprometido con el Real Betis para las tres próximas temporadas, por lo que regresa al club en el que se formó, que lo traspasó hace nueve años al equipo madridista por 16,5 millones de euros.

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Dani Ceballos, que el mes pasado cumplió 30 años, disputó 56 encuentros oficiales (5 goles, 2 asistencias) en sus primeras dos temporadas en el Real Madrid, fue cedido dos campañas al Arsenal inglés (77 partidos, con 2 tantos y 5 pases de gol) y volvió al club madridista en 2021 para acumular en su segunda etapa 159 partidos más (2 dianas y 14 asistencias).

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Desde su desvinculación del Real Madrid, era un 'secreto a voces' la vuelta al Betis de Ceballos, que se ha sustanciado cuando el club verdiblanco ha liberado la masa salarial necesaria para acometer su contratación y propiciar, casi una década después, una segunda etapa en el club después de un primer paso, entre 2014 y 2017, en el que disputó 105 partidos oficiales (7 goles, 4 asistencias).

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