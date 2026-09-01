¿Nelson Deossa se va? Real Betis anunció el fichaje de volante con pasado en el Real Madrid

El centrocampista Dani Ceballos, que a principio de julio rescindió su contrato con el Real Madrid, se ha comprometido con el Real Betis para las tres próximas temporadas, por lo que regresa al club en el que se formó, que lo traspasó hace nueve años al equipo madridista por 16,5 millones de euros.

Dani Ceballos, que el mes pasado cumplió 30 años, disputó 56 encuentros oficiales (5 goles, 2 asistencias) en sus primeras dos temporadas en el Real Madrid, fue cedido dos campañas al Arsenal inglés (77 partidos, con 2 tantos y 5 pases de gol) y volvió al club madridista en 2021 para acumular en su segunda etapa 159 partidos más (2 dianas y 14 asistencias).

El futbolista de Utrera (Sevilla) ha sido trece veces internacional absoluto, además de contar con dos títulos europeos (uno sub-19 y otro sub-21) y con una plata olímpica con las divisiones inferiores de España, y posee un extenso palmarés con sus clubes: 2 Ligas, 1 Copa del Rey, tres Ligas de Campeones y una FA Cup, entre otros galardones.

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Desde su desvinculación del Real Madrid, era un 'secreto a voces' la vuelta al Betis de Ceballos, que se ha sustanciado cuando el club verdiblanco ha liberado la masa salarial necesaria para acometer su contratación y propiciar, casi una década después, una segunda etapa en el club después de un primer paso, entre 2014 y 2017, en el que disputó 105 partidos oficiales (7 goles, 4 asistencias).

