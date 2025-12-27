Síguenos en:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Push Gol Caracol
Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Millonarios suma su cuarto fichaje para 2026 con la llegada de un extremo de 23 años

Millonarios suma su cuarto fichaje para 2026 con la llegada de un extremo de 23 años

El equipo ‘embajador’, que no cumplió las expectativas de su hinchada en 2025, oficializó una nueva incorporación que quedará bajo las órdenes de Hernán Torres.

Por: Javier García
Actualizado: 27 de dic, 2025
Millonarios: calendario de partidos para Liga Betplay 2026-I.jpg
Millonarios se estrena contra Bucaramanga y cierra en Valledupar
Foto: Millonarios FC.

