Millonarios suma su cuarto fichaje para 2026 con la llegada de un extremo de 23 años

Millonarios continúa con la conformación de su plantel para 2026, un año cargado de retos en el que el club tendrá la obligación de pelear por títulos, luego de un 2025 para el olvido, en el que quedó en deuda con su hinchada.

Hasta el momento, el conjunto ‘embajador’ ha cerrado las contrataciones de Carlos Darwin Quintero, Mateo García y Sebastián Valencia, a las que ahora se suma un nuevo refuerzo con proyección ofensiva, pensando en fortalecer el ataque de cara a la próxima temporada.

¿Quién es el nuevo fichaje de Millonarios?

Julián Angulo, extremo, de 23 años, nuevo refuerzo de Millonarios @millosfcoficial/Instagram

A través de sus redes sociales, el equipo capitalino hizo oficial la contratación de Julián Angulo, extremo de 23 años, nacido en Magüí Payán (Nariño), quien disputó el último semestre con Llaneros FC.



“Millonarios FC informa que, luego de completar su proceso de exámenes y documentación, Julián Angulo se convirtió en nuevo jugador del equipo. El extremo llega en condición de préstamo por un año con opción de compra.

Publicidad

Julián nació el 14 de mayo de 2002 en Magüí Payán, Nariño. Inició su carrera profesional en Real Santander, teniendo además paso por Deportes Tolima, Cúcuta Deportivo, Independiente Medellín y Llaneros FC, de donde llega procedente.

El extremo se caracteriza por su velocidad, habilidad en los duelos uno vs. uno, capacidad para generar asistencias y aporte goleador, cualidades que fortalecen el frente de ataque del equipo. ¡Bienvenido a Millonarios, Julián! 💙”, escribió el club en su página web.

🚀 ¡Velocidad y técnica pura para el ataque azul! Julián Angulo llega al Embajador. Ⓜ️⚽️



▶️ Consulta toda al información en https://t.co/52kQxg9NoK pic.twitter.com/pUBvMOXOrf — Millonarios FC (@MillosFCoficial) December 27, 2025

Publicidad

Con esta incorporación, Millonarios sigue reforzando su nómina con miras a un 2026 en el que buscará volver a ser protagonista tanto a nivel local como internacional, apostando por jugadores jóvenes y con proyección.



¿Cuándo debuta Millonarios por Liga BetPlay?

La primera presentación de Millonarios en la Liga BetPlay I-2026 será el viernes 16 de enero, cuando se enfrente en condición de visitante al Atlético Bucaramanga en el estadio Américo Montanini.

Por su parte, en el plano internacional, los ‘embajadores’ se medirán en partido único ante Atlético Nacional por la primera fase de la Copa Sudamericana. El encuentro está programado para el miércoles 4 de marzo en el estadio Atanasio Girardot, a partir de las 7:30 p. m. (hora colombiana).