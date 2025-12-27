Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Arsenal se aferra al liderato de la Premier League; venció 2-1 al Brighton

Arsenal se aferra al liderato de la Premier League; venció 2-1 al Brighton

El equipo 'gunner' sufrió frente a 'las gaviotas', pero consiguió el triunfo y seguirá una semana más al mando de la liga de Inglaterra. El arquero David Raya fue figura con espectacular atajada sobre el final

Por: EFE
Actualizado: 27 de dic, 2025
Comparta en:
Arsenal derrotó 2-1 al Brighton en la fecha 18 de la Premier League
Arsenal derrotó 2-1 al Brighton en la fecha 18 de la Premier League
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad