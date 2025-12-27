Situación crítica en Flamengo; se podría quedar sin uno de los artífices de la Copa Libertadores

La calma y el júbilo que reinaban en el Flamengo tras una temporada histórica se han transformado, en cuestión de días, en una tensión asfixiante. Mientras la hinchada aún celebra la reciente conquista de la Copa Libertadores y el Brasileirao, en los despachos del club de Río de Janeiro se libra una batalla contractual que podría afectar considerablemente al equipo del colombiano Jorge Carrascal.

Las negociaciones entre la directiva del 'mengao' y el director técnico Filipe Luís habrían llegado a un punto crítico. De acuerdo con información del medio 'StudioFutbol', las pretensiones económicas del entorno del DT habrían sido calificadas como 'irreales' por la cúpula del club. "El entorno del DT solicitó un salario de 5 millones de euros anuales libres de impuestos, además de bonos por títulos y una cláusula de salida baja en caso de recibir una oferta del exterior", fue lo que publicó el portal en su cuenta de Instagram.

Para Jorge Carrascal, la posible partida de Filipe Luís representaría un golpe directo a su estabilidad deportiva. El cartagenero, que llegó al club a mediados de 2025 por una cifra cercana a los 12 millones de euros, encontró en el exlateral del Atlético de Madrid al mentor que necesitaba para explotar su talento. Bajo su mando, no solo se consolidó como titular por encima de figuras como Saúl Ñíguez, sino que fue el orquestador de jugadas clave en la Copa Libertadores como en la semifinal contra Racing.



En un sistema que prioriza la creatividad, el colombiano se convirtió en el eje del mediocampo, ganándose incluso el interés de clubes europeos como el Olympique de Marsella. Sin Filipe Luís en el banquillo, el proyecto deportivo que llevó al colombiano a la cima del continente queda bajo una enorme manto de duda, en la previa al inicio de la temporada 2026 del cuadro 'rojinegro', en la cual buscará revalidar su título continental.

Publicidad

Filipe Luís, técnico de Flamengo, celebrando la Copa Libertadores Foto: AFP

Según el reporte, la directiva de Flamengo no parecería dispuesta a ceder ante las presiones financieras. Con un ultimátum que vence este domingo, el equipo esperaría que el técnico rebaje sus pretensiones para 'destrabar' la renovación. De lo contrario, el ciclo más exitoso del último año en Sudamérica llegaría a un final abrupto, dejando a Carrascal sin el estratega que supo entender su juego y potenciar su carrera.

Publicidad

Las próximas horas serán determinantes para saber si el mediocampista de la Selección Colombia seguirá bajo la tutela de su DT o si deberá adaptarse a un nuevo esquema justo cuando se encontraba en uno de los mejores momentos de su carrera profesional.