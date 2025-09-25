Brutal rajada de Independiente del Valle a Once Caldas: "No hay que celebrar antes de tiempo"

Once Caldas se quedó sin el sueño de meterse a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025 luego de perder 4-5 en los penaltis con Independiente del Valle, tras igualar 2-2 en la serie de los cuartos de final. El 'blanco blanco' ha sido fuertemente señalado porque se viralizaron varios videos en redes sociales dónde se ve los jugadores arribando al estadio Palogrande sobre el bus en medio de festejos y el júbilo de los hinchas que los acompañaron en medio de una caravana.

En Manizales todo era positivismo, el 0-2 conseguido en Ecuador daba para pensar que podían liquidar la 'llave' en casa. Desde muy tempranas horas el ambiente dentro de la plantilla era muy bueno. Dayro Moreno decidió madrugar y levantar a sus compañeros con un mensaje de ánimo: "Hoy es el día", se le escuchó decir al máximo anotador del torneo en un video que también inundó las plataformas digitales.

Horas más tardes, sobre las cinco de la tarde, los jugadores tomaron rumbo al estadio desde el hotel de concentración. Los hinchas se aglomeraron en las calles y todo el plantel se montó sobre el bus para saltar y cantar. Tal era la felicidad que parecía la celebración de un título, sin embargo, apenas era la previa al juego.

A las 7:30 p.m. (hora Colombia) se dio el pitazo inicial y Once Caldas arrancó con todo. Los primeros 25 minutos controló las acciones y tuvo la más clara a través de Mateo García. No obstante, IDV abrió la cuenta con Michael Hoyos y el local se vino abajo. De ahí en adelante fue un monólogo de los ecuatorianos.

Los visitante continuaron con su ofensiva y consiguieron el segundo gol empezando la segunda parte otra vez con Hoyos. De no ser por Aguirre y la mala definición de los delanteros de IDV, el marcador pudo ser más amplio. Llegó el momento de los penaltis y el club azul y negro fue más efectivo imponiéndose por 5-4.

La cara de la moneda se volteó y los que celebraron en cancha fueron los jugadores de IDV. Luego, en la zona mixta, el DT Javier Rabanal dejó en claro que Once Caldas se equivocó al cantar el triunfo antes de tiempo. "A mi personalmente no me gusta celebrar antes de que se consiga el objetivo. Me contaron que venían celebrando, pero al final nosotros hemos estado mas serios y nos lo hemos llevado", sentenció.

Ahor IDV será el que juegue las semifinales y su rival será Atlético Mineiro. Los ecuatorianos tienen bagaje y experiencia, puesto que son bicampeones de la Copa Sudamericana.