Brutal rajada de Independiente del Valle a Once Caldas: "No hay que celebrar antes de tiempo"

Los jugadores del Once Caldas arribaron al estadio Palogrande sobre un bus y festejando por la ventaja de 2-0 en la ida. Finalmente perdieron la serie en penaltis y ahora IDV les cobró.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de sept, 2025
Jugadores del Once Caldas arribaron al estadio Palogrande celebrando sobre del bus.
AFP - Pantallazo.

