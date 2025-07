Filtran detalles del contrato de Richard Ríos con Benfica; así será su vínculo con el club portugués

Todo indica que el futuro de Richard Ríos está a punto de definirse, ya que desde Brasil aseguran que el Benfica logró convencer a Palmeiras de aceptar una cifra ligeramente inferior a los 30 millones de euros para concretar la salida definitiva del jugador colombiano.

Aunque la AS Roma fue el primer club en sondear y presentar una oferta por el jugador de la Selección Colombia, lo cierto es que el Benfica se tomó en serio su interés por ficharlo. Incluso, la directiva portuguesa viajó hasta Brasil para entablar conversaciones formales por el antioqueño.

Según informó el diario ‘Globo Esporte’, todo va muy avanzado en las “negociaciones con el jugador, que firmará un contrato de cinco años, han concluido con éxito, con el acuerdo de transferencia con el Palmeiras aún pendiente”.

“El club paulista busca 30 millones de euros fijos y el Benfica estudia la posibilidad de pagar un poco menos inicialmente, hasta llegar a los 30 millones mediante objetivos de acceso "fácil, medio y difícil", relacionados con actuaciones individuales y logros colectivos”, se leyó en el medio brasileño.

Richard Ríos con Palmeiras - Foto: Palmeiras Oficial

En ‘Globo’ también recuerdan que el máximo rival del Benfica, el FC Porto, intentó fichar a Richard Ríos. El club le comunicó a Palmeiras su intención de ofrecer 15 millones de euros por el 50% de los derechos deportivos del jugador. Sin embargo, la propuesta no fue bien recibida por el equipo brasileño, que decidió rechazarla de inmediato.



¿Por qué la AS Roma no siguió interesado en Richard Ríos?

Aunque el club italiano mostró gran interés en el jugador de la Selección Colombia, lo cierto es que no era su única opción. También tenían en la mira a Neil El Aynaoui, del Lens de Francia, un fichaje mucho más accesible. Esto se debe no solo a que El Aynaoui está más consolidado en el fútbol europeo, sino también porque el Lens no ha puesto tantas trabas económicas como Palmeiras con Ríos. El club francés pide alrededor de 23 millones de euros, más 2 millones adicionales en objetivos por el futbolista.



¿Cuándo podría ser el último partido de Richard Ríos con Palmeiras?

Si la negociación se concreta en los próximos días, se estima que el colombiano dispute su último encuentro vestido de ‘verdão’ el domingo 20 de julio, cuando Palmeiras enfrente al Atlético Mineiro por la fecha del Brasileirão en el Allianz Parque. El partido comenzará a las 3:30 p.m. (hora de Colombia) y podría ser la despedida oficial del volante antioqueño ante su afición, que seguramente le brindará un emotivo reconocimiento por su paso en el club.