¿Qué partidos no se jugarían en el estadio El Campín, tras sanción de la Dimayor?

El estadio Nemesio Camacho El Campín, de la ciudad de Bogotá, ha sido testigo de grandes gestas del fútbol colombiano. Atlético Nacional ganó la Copa Libertadores en 1989, tras vencer a Olimpia; la Selección Colombia fue campeona de la Copa América 2001, luego de ganarle a México; e Independiente Santa Fe alcanzó la gloria en la Copa Sudamericana 2015, al ganarle a Huracán.

Y es que 'el coloso de la 57' es considerado como uno de los mejores escenarios deportivos. Sin embargo, esta historia cambió. Desde hace unos meses, cuando Sencia, empresa público privada, se convirtió en el operador, el estado de la cancha desmejoró y las críticas no faltaron. Jugadores, directivos, hinchas y amantes de este deporte mostraron su inconformismo con la situación.

Por eso, Sencia y el IDRD se pronunciaron. "Reafirmamos nuestro compromiso con una gestión transparente, responsable y enfocada en brindar escenarios seguros y adecuados para el deporte y los grandes eventos de Bogotá. No se realizarán eventos culturales hasta el 27 de febrero, continuarán las adecuaciones de la grama y se hará una mesa técnica con expertos", sentenciaron.

Pese a ello, Dimayor 'tomó cartas en el asunto'. "Nos permitimos informar que, debido al lamentable estado del campo de juego del Estadio Nemesio Camacho El Campín, se ha decidido no permitir el desarrollo, en primera instancia, de los próximos tres encuentros programados en el máximo escenario deportivo de la capital", informaron en un comunicado oficial, este martes 3 de febrero.



Estado de la cancha del estadio El Campín, de Bogotá Colprensa

Así las cosas, los tres compromisos de la Liga BetPlay I-2026 que estaban programados para disputarse en El Campín eran Millonarios contra Deportivo Pereira, el jueves 5 de febrero, a las 8:00 de la noche; Independiente Santa Fe frente Atlético Nacional, el sábado 7 de febrero, a las 6:20 p.m.; y Fortaleza vs. América de Cali, el domingo 8 de febrero, a las 2:00 de la tarde (hora de Colombia).

"Si bien podemos convivir con los eventos culturales, hoy levantamos la mano y exigimos que se cumplan las mínimas garantías para los clubes afiliados, sus jugadores profesionales y los aficionados", sentenció Dimayor, que tomó esa medida, tras una reunión con los representantes de Santa Fe, Millonarios, Internacional de Bogotá y Fortaleza, que estuvieron de acuerdo con ello.