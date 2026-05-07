Filtran noticia de última hora de Yaser Asprilla en Galatasaray; habría una decisión tomada

El periplo de Yaser Asprilla en el fútbol de Turquía no ha sido el esperado. El extremo colombiano llegó al Galatasaray con el cartel de internacional por su paso en la Selección Colombia, y si bien mostró destellos de su fútbol en su debut y primeros partidos con los 'leones', luego se fue diluyendo poco a poco. En las últimas horas, se filtró una noticia que podría ser relevante para su futuro deportivo.

Además, una lesión de rodilla diagnosticada en abril lo ha dejado por fuera de las últimas convocatorias de la escuadra de Estambul; el formado en la cantera de Envigado Fútbol Club no continuaría en el club que es dirigido por Okan Buruk.

Yaser Asprilla debutó con Galatasaray. Getty

Desde la nación 'otamana' revelaron un listado de los jugadores que no seguirían en el Galatasaray para la siguiente temporada y el nombre de Yaser Asprilla apareció ahí. Serían siete los futbolistas que se marcharían del actual campeón del fútbol turco.



Así las cosas, en la cuenta en 'X' de 'Spor Atlas' precisaron que Mauro Icardi, Noa Lang, Sacha Boey, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Ahmed Kutucu y Günay Güvenç son los que no continuarían.

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De otro lado en el portal de 'Fanatik' agregaron que "el Galatasaray se desvinculará de Yaser Asprilla, cedido por el Girona, al final de la temporada. La cláusula de opción de compra de 20 millones de euros incluida en el contrato no se ejercerá".

💢Galatasaray 7 oyuncuyu takımdan gönderiyor.



-Mauro Icardi

-Noa Lang

-Sacha Boey

-Yaser Asprilla

-Kaan Ayhan

-Ahmed Kutucu

-Günay Güvenç — Spor Atlas (@sporXatlas) May 6, 2026