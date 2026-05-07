Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
REAL MADRID
SELECCIÓN COLOMBIA
CHAMPIONS LEAGUE
CARACOL SPORTS Y DITU

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Filtran noticia de última hora de Yaser Asprilla en Galatasaray; habría una decisión tomada

Filtran noticia de última hora de Yaser Asprilla en Galatasaray; habría una decisión tomada

Desde Turquía revelaron novedades sobre Yaser Asprilla y su futuro en el elenco que dirige Okan Buruk. ¡Atención a lo que sucede con el colombiano que milita en Galatasaray!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de may, 2026
Comparta en:
Yaser Asprilla, extremo colombiano del Galatasaray.
Yaser Asprilla, extremo colombiano del Galatasaray.
Getty

Publicidad

Publicidad

Publicidad