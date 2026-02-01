Yaser Asprilla: "Fue mi primer partido y ganamos, gracias a mi talento pude venir al Galatasaray"

Yaser Asprilla aterrizó hace unos días en Estambul para firmar contrato con Galatasaray. Han sido pocas las sesiones de trabajo, pero este domingo tuvo su estreno oficial con los 'leones', que golearon 4-0 al Kayserispor y extendieron a seis puntos, parcialmente, su ventaja en el liderato sobre Fenerbahçe, que juega este lunes en la Superliga de Turquía.

El exGirona ingresó al campo de juego del RAMS Park a la altura del minuto 73 en lugar de Noa Lang, otra de las incorporaciones del 'galata' en la ventana de transferencias. El oriundo de Bajo Baudó dejó buenas sensaciones en el césped, mostrando algunos movimientos desequilibrantes por la banda.

Yaser se mostró complacido por su debut y aseguró que "gracias a su talento" tuvo el gran honor de llegar a las filas de un equipo grande como lo es Galatasaray.

Yaser Asprilla debutó con Galatasaray. Getty

¿Qué dijo Yaser Asprilla luego de su debut con Galatasaray en la Liga de Turquía?

Finalizado el compromiso de la jornada 20, el futbolista colombiano dejó algunas impresiones de su primer partido en el fútbol turco. Afirmó que está muy contento por compartir camerino con grandes futbolistas y contó cómo se gestó su fichaje.



"Sigo al Galatasaray desde muy pequeño. Soy consciente que he llegado a un club muy grande. Me hablaron de un proyecto muy bonito. También hablé con Dávinson (Sánchez). Gracias a mi talento, tuve el honor de venir aquí", expresó de entrada Asprilla en declaraciones que replica la web de 'A Spor'.

A continuación, el deportista con proceso en la Selección Colombia tuvo palabras para la afición del Galatasaray, aseverando que estuvo increíble.

"Mis compañeros son grandes jugadores. Recibo de ellos tanto apoyo personal como apoyo futbolístico. Estoy muy contento de trabajar con estos grandes futbolistas todos los días. Estoy muy feliz, fue mi primer partido y sumamos los tres puntos. La afición estuvo fantástica", terminó por indicar el número 22.



Otras impresiones de los protagonistas

Por su parte, el entrenador del Galatasaray, Okan Buruk, sostuvo que sus jugadores tuvieron un buen rendimiento en general, y al igual que Yaser Asprilla, agradeció el aliento de los aficionados.

"Fue un partido en el que necesitábamos ser muy positivos. El partido de hoy (domingo) impulsó ese sentimiento positivo. Era importante mostrar esta motivación y concentración después del partido de la Champions League. El apoyo de nuestra afición a nuestro equipo también fue muy importante. Lo experimentamos muy claramente en el estadio. Necesitamos verlo no solo allí, sino también fuera y en las redes sociales. El rendimiento de nuestros nuevos jugadores fue muy positivo. En general, hemos empezado a ampliar nuestra plantilla. Este es otro factor que nos llevará más lejos. Jugamos con gran dominio hasta cierto punto, y debemos seguir así. Haremos todo lo posible para mantenerlo", mencionó.