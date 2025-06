Filtran “reacción de Luis Díaz” por derrumbe de su paso al Barcelona; en plenas vacaciones

El nombre de Luis Díaz no ha parado de sonar, pese a que la temporada ya se terminó y a que el guajiro está gozando de algunas semanas de descanso, pues su futuro aún no es claro si se tiene en cuenta que no se sabe si seguirá en el Liverpool de Inglaterra, club con el que tiene contrato hasta 2027.

El popular ‘Lucho’ manifestó en rueda de prensa con la Selección que estaba hablando con otros clubes debido a que el mercado estaba abierto y lanzó ciertos guiños al Barcelona de España, que lo quería como opción número uno.

Sin embargo, la posibilidad de vestirse de azulgrana se diluyó luego de que el Liverpool cerrara la puerta a transferirlo en 60 millones de euros, monto que el ‘Barça’ estaba dispuesto a desembolsar por él, ya que los directivos de la escuadra británica estarían contemplando dejarlo ir en 115 millones.

En consecuencia, el cuadro catalán le apuntó al español Nicholas ‘Nico’ Williams, perteneciente al Athletic Bilbao, que se habría convertido en la nueva primera opción para el conjunto ‘culé’.

En ese sentido, el diario catalán Mundo Deportivo, uno de los que funge como parlante de resonancia del Barcelona, filtró la “reacción de Luis Díaz” luego de enterarse de que su traspaso prácticamente se había caído.

El ‘cafetero’ estaba esperando a que el elenco ‘blaugrana’ solucionara los impedimentos para inscribir jugadores por supuestas violaciones al ‘fair play’ financiero y hasta ya habría llegado a un acuerdo de palabra con los dirigentes ‘barcelonistas’.

Incluso, Díaz vendría dilatando su renovación con el Liverpool, que quiere extenderle el contrato para que su cláusula de la salida se eleve.

Pero con este nuevo panorama, no se sabe si el guajiro aceptará ampliar su vínculo con los ‘reds’ o aceptar a Al Nassr de Arabia Saudita, al que ya le fue rechazado un primer ofrecimiento por 85 millones de euros.

“Reacción de Luis Díaz” por posible caída de su traspaso al Barcelona

El diario catalán Mundo Deportivo, especializado en el ‘Barça’, dijo conocer lo que habría ocurrido con el jugador, pese a que este se encuentra en periodo de vacaciones y no ha hecho declaraciones ni se ha manifestado en redes sociales al respecto.

De acuerdo con el medio, ‘Lucho’ esperaba que algo así pudiera ocurrir y que por ello la noticia “no lo ha tomado de sorpresa”.

Acto seguido, la publicación añadió que Díaz no se da por vencido: “No renuncia a nada, según ha podido saber Mundo Deportivo”.

Por último, el periódico detalló que el guajiro “no se rinde” porque “su deseo pasa por vestir de azulgrana”, aunque sabiendo “que en cualquier momento, su situación puede dar un giro por completo”.

Lo particular, es que el texto dio a entender que el propio Díaz sabía que los jugadores del bando ‘culé’ preferían a ‘Nico’ Williams: “Admite también que el delantero vasco cuenta con el favor del vestuario”.

Resta esperar la postura del futbolista de 28 años de edad, que por ahora ha estado en silencio.