Tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras triunfos del Cali y Atlético Bucaramanga

Las acciones de la cuarta jornada de la Liga BetPlay I-2026 continuaron este domingo con cinco compromisos, uno de ellos - Millonarios vs. Medellín - tuvo que ser suspendido a causa de las fuertes lluvias que cayeron en la ciudad de Bogotá (se reanudará este lunes a las 3:00 de la tarde). Atlético Bucaramanga protagonizó la goleada del día, mientras que Deportivo Cali hizo respetar su localía ante el Deportivo Pasto.

Si bien el cuadro 'volcánico' perdió en su visita a los 'azucareros', mantuvo la punta del campeonato. Este lunes jugarán Internacional de Bogotá contra Deportes Tolima y Pereira frente al Junior de Barranquilla, y los encargados de cerrar la fecha serán América de Cali y Atlético Nacional el miércoles en el Atanasio Girardot.

En el Américo Montanini, Bucaramanga goleó 5-0 a Alianza FC. Los goles por los dirigidos por Leonel Álvarez fueron anotados por Fabián Sambueza, Juan Mosquera, Luciano Pons, Emerson Batalla y Kevin Londoño.



Steven 'Titi' Rodríguez, delantero del Deportivo Cali. Colprensa

Publicidad

A continuación, en el estadio de Palmaseca, Cali se impuso 3-0 al Pasto con doblete de Steven 'Titi' Rodríguez y una anotación de Juan Ignacio Dinenno. El cuadro nariñense terminó jugando con 9 hombres.

Además, en el Palogrande Manizales, Once Caldas y Jaguares dividieron honores al empatar a un gol. Dayro Moreno anotó el tanto del 'blanco-blanco' y siguió extendiendo su cuota de goleador en el FPC.

Publicidad

A su vez, Llaneros y Águilas Doradas empataron a un gol. Kevin Caicedo adelantó al equipo de la 'media Colombia', pero Jorge Rivaldo Pinto puso cifras definitivas. Los de Villavicencio sufrieron la expulsión de Francisco Meza.



Resultados fecha 4 Liga BetPlay 2026-I

Cúcuta Deportivo 1-1 Fortaleza CEIF

Boyacá Chicó 0-1 Santa Fe

Atlético Bucaramanga 5-0 Alianza FC

Deportivo Cali 3-0 Deportivo Pasto

Once Caldas 1-1 Jaguares

Llaneros 1-1 Águilas Doradas

Millonarios 0-0 Medellín (parcial)

Tabla de posiciones fecha 4 Liga BetPlay 2026-I