Tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras triunfos del Cali y Atlético Bucaramanga

De otro lado, en el estadio El Campín el partido entre Millonarios y Medellín tuvo que ser suspendido por fuertes lluvias. La cuarta jornada de la Liga BetPlay I-2026 sigue este lunes.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de feb, 2026
Cali y Bucaramanga ganaron en la cuarta fecha de Liga BetPlay I-2026.
Cali y Bucaramanga ganaron en la cuarta fecha de Liga BetPlay I-2026.
Fotos: Colprensa

