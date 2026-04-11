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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Fluminense vs. Flamengo, EN VIVO; a qué hora y por dónde ver el clásico carioca, en Brasil

Fluminense vs. Flamengo, EN VIVO; a qué hora y por dónde ver el clásico carioca, en Brasil

De la mano del colombiano Jorge Carrascal, 'Fla' enfrentará a 'Flu' en una nueva edición del clásico en Río de Janeiro, por el Brasileirao. Aquí todos los detalles

Por: EFE
Actualizado: 11 de abr, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Jorge Carrascal en duelo contra Fluminense, por el Brasileirao.
Jorge Carrascal en duelo contra Fluminense, por el Brasileirao.
Foto: Getty Images.

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