"En el fútbol colombiano estamos en un estilo 'castrochavista', quieren presidentes sumisos"

El jueves en horas de la noche se conoció una sanción económica de más de 40 millones de pesos y una suspensión de cuatro meses para ajercer labores relacionadas con el fútbol en contra de Eduardo Pimentel, que es el dueño de Boyacá Chicó. Esto, por algunos de sus comportamientos en el partido entre los 'ajedrezados' y Alianza, del fin de semana anterior en el estadio La Independencia, de Tunja.

Y hace pocos minutos, el propio Pimentel habló en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', y se sostuvo en que va a seguir denunciando y no se va a callar ante los errores arbitrales, que comenzaron a sentirse, para el directivo bogotano, desde el partido frente a Fortaleza, en la capital boyacense, con unas cuestionadas decisiones del árbitro Carlos Betancur.

Acá las declaraciones de Eduardo Pimentel:

El tema de la multa y la sanción

"Ya es una naturalidad, la relación con la FCF desde hace 4 años para acá ha sido así, son 400 millones de multas más o menos anualmente ue pagamos, pero eso no me va a callar. Hay presidentes, hay gente que no es de fútbol y se han dejado llevar hacia un modelo en el que nadie puede hablar, es una mordaza, todo es dirigido, creen que somos ovejitas, pero yo no soy así. En mis 40 años de fútbol he sido vehemente, cuando sé que tengo la razón. Estoy pidiendo decentemente que entreguen unos audios del VAR hace 40 días, tras Chicó vs. Fortaleza, y no me los entregan, casualmente al día siguiente de Alianza exponen los audios, dando un mensaje en el que dicen: "yo mando y no se hace lo que usted quiere". A mí no me van a callar".

Los audios que no le entregan

"Hay algo por lo que no nos quieren entregar esos audios, no los expusieron, esto es de transparencia, de calidad humana, si yo los pido respetuoso, ¿porqué no los entregan?, ¿qué quieren esconder?, ¿cuál es la trampa?, ¿qué hay detrás?. Lo de Alianza es otra vergüenza, los presidentes somos sumisos, eso quieren, eso es lo que nos quitó el mando del fútbol colombiano".

El problema del arbitraje

"Yo no puedo decir cuál es el problema, pero debe estar en la cabeza de la Comisión Arbitral que es Ramón Jesurún, hay varios mandatos en los que la junta de la FCF quiere hacer de todo. Los que fuimos presidentes de clubes, tenemos derecho de disernir, de ir en contra. Nos multan, pero me citan y estoy en Tunja, no puedo ir y salió la sanción flash. Hay que respetarlos a ellos, pero también que me respeten mis derechos. Conmigo se equivocaron. Cada año tengo destinado 300 o 400 millones de pesos para pagarles las multas. Por la transparencia del fútbol, que den los audios del partido contra Fortaleza, digan qué pasó con Carlos Betancur".

Las instancias a la que acudirán

"Sí, ya hicimos las consultas necesarias, vamos a apelar la sanción, siempre hay que apelarla, tengo que hacerla de la mejor manera. A un presidente como mi hijo (Nicolás Pimentel) ni siquiera le contestan lo del tema de los audios que pido. Yo los quiero públicos, que se escuche en toda Colombia, para que no me enreden. Los presidentes del fútbol colombiano deben tocarse, prácticamente tenemos un tapabocas para que no hablemos, ni decir, ni disentir con las malas situaciones que vive el fútbol".

Imagen de referencia de la sala del sistema VAR en un partido del fútbol colombiano Archivo de Colprensa

Instancias internacionales

"Nosotros primero vamos a instancias locales, después a las internacionales. Pero vea, la situación es que están obrando al estilo castrochavista, así estamos en el fútbol colombiano. Pero vamos a trabajar y a seguir trabajando y tratar de resolverlo todo. Somos personas trasparentes; pero vehementes y peleadoras".

Las posibles soluciones

"No podemos poner ahora o decir que es Wilmar Roldán el que va a arreglar el arbitraje del fútbol colombiano. Leí por ahí que quería implementar algunas ideas y no, no. No se olviden de eso que hizo en la final de 2008, en el partido América vs. Boyacá Chicó. Un juez que hace eso, por más bueno que sea después de eso, no puede venir a manejar una Comisión Arbitral. Esa jugada lo condena, para que la recuerden, en estos días la voy a sacar en mis redes".

Hablando de la soberbia de Wilmar Roldán es inolvidable aquella vez q finalizó el partido cuando Boyacá Chicó prácticamente convertía el 2do gol vs América en la final de Liga del 2008 pero pitó un segundo antes de q el balón entrara en el arco escarlata pic.twitter.com/4TWzSqGWza — ʲʷⁱˡˡᵒᶜᵛ ™️ (@Jwillocv) November 21, 2023

El nivel del arbitraje

"Acá hay unos árbitros muy serios, decentes, pero hay otros con malas intenciones. Nadie ha investigado que en un partido en Medellín, cuando el DT era 'Bolillo' Gómez, el árbitro este Carlos Betancur fue a pedirme disculpas porque había pitado un penalti que no correspondía, eso nadie lo dice y tengo testigos. Fui a la oficina de Ramón (Jesurún) y se lo expuse, no les intereso, debí poner una denuncia penal por lo que hizo".