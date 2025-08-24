Partidos EN VIVO HOY 24 de agosto del 2025: horarios y programación por TV

Partidazos en el planeta fútbol para este domingo 24 de agosto del 2025. En la Liga Betplay II-2025 destaca América vs. Nacional, y en el fútbol internacional juega Real Madrid y el Crystal Palace de los colombianos Jefferson Lerma y Daniel Muñoz.
Y así las cosas, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO HOY domingo 24 agosto del 2025, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda.
Partidos EN VIVO HOY, domingo 24 de agosto del 2025:
|Crystal Palace vs. Nottingham Forest
|8:00 a.m. - Premier League - Disney+ Premium, ESPN 5
|Lorient vs. Rennes
|8:00 a.m. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium, ESPN 4
|Everton vs. Brighton
|8:00 a.m. - Premier League - Disney+ Premium
|Mainz 05 vs. FC Köln
|8:30 a.m. - Bundesliga - Disney+ Premium, ESPN 2
|Ajax vs. Heracles
|9:45 a.m. - Eredivisie - Disney+ Premium
|Osasuna vs. Valencia CF
|10:00 a.m. - La Liga EA Sports - DGO, DSports (610/1610), Amazon Prime Video
|Le Havre AC vs. Lens
|10:15 a.m. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium
|Toulouse vs. Stade Brestois
|10:15 a.m. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium
|Strasbourg Alsace vs. Nantes
|10:15 a.m. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium, ESPN 4
|Fulham vs. Manchester United
|10:30 a.m. - Premier League - Disney+ Premium, ESPN 5
|Borussia M´gladbach vs. Hamburguer SV
|10:30 a.m. - Bundesliga - Disney+ Premium
|Trabzonspor vs. Antalyaspor
|11:00 a.m. - Superliga Turca - Disney+ Premium, ESPN 7
|Como 1907 vs. Lazio
|11:30 a.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium
|Cagliari vs. Fiorentina
|11:30 a.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium
|FC Porto vs. Casa Pia
|12:00 p.m. - Liga Portuguesa - GolTV Play, GolTV
|Villarreal vs. Girona
|12:30 p.m. - La Liga EA Sports - DGO,DSports (610/1610),Amazon Prime Video
|Real Sociedad vs. Espanyol
|12:30 p.m. - La Liga EA Sports - Disney+ Premium, ESPN 4
|Kayserispor vs. Galatasaray
|1:30 p.m. - Superliga Turca - Disney+ Premium
|Club Atlético Cerro vs. Liverpool FC
|1:30 p.m. - Campeonato Uruguayo - Disney+ Premium, GolTV
|Atalanta vs. Pisa Sporting Club
|1:45 p.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium
|Juventus vs. Parma
|1:45 p.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium
|Lille vs. AS Mónaco
|1:45 p.m. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium
|Once Caldas vs. Deportes Tolima
|1:45 p.m. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium
|SC Braga vs. AVS Futebol
|2:30 p.m. - Liga Portuguesa - GolTV Play, GolTV
|Real Oviedo vs. Real Madrid
|2:30 p.m. - La Liga EA Sports - Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar
|Atlanta United vs. Toronto FC
|3:00 p.m. - MLS - MLS Season Pass (Apple TV)
|Jaguares FC vs. Barranquilla
|4:00 p.m. - Torneo BetPlay DIMAYOR - YouTube TV Cerrada
|Peñarol vs. River Plate Montevideo
|4:00 p.m. - Campeonato Uruguayo - Disney+ Premium, GolTV
|Atlético Nacional Femenino vs. América de Cali Femenino
|4:10 p.m. - Liga Femenina Dimayor - TV cerrada
|Unión Magdalena vs. Alianza
|4:10 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - TV Cerrada
|Millonarios Femenino vs. Santa Fe Femenino
|4:10 p.m.- Liga Femenina Dimayor - Señal Colombia
|Boca Juniors vs. Banfield
|4:15 p.m. - Primera División Argentina - Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar
|Orsomarso vs. CA Huila
|5:00 p.m. - Torneo BetPlay DIMAYOR - YouTube TV Cerrada
|Charlotte FC vs. New York Red Bulls
|6:00 p.m. - MLS - MLS Season Pass (Apple TV)
|América de Cali vs. Atlético Nacional
|6:20 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - TV Cerrada
|Independiente vs. Platense
|6:30 p.m. - Primera División Argentina - TyC Sports Internacional, Fanatiz
|Seattle Sounders vs. Sporting Kansas City
|8:15 p.m. - MLS - MLS Season Pass (Apple TV)
|Bucaramanga vs. Águilas Doradas
|8:30 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - TV Cerrada