Galatasaray venció a Liverpool, pero no todo fue alegría para Dávinson Sánchez en Champions

Galatasaray quiere dar otra sorpresa en Champions League. Después de haber eliminado a Juventus en playoffs, este martes 10 de marzo derrotó 1-0 a Liverpool, por la ida de los octavos de final, en el estadio Ali Sami Yen Sports Complex RAMS Park. Allí, el autor del gol fue Mario Lemina, mientras que Dávinson Sánchez fue titular y estuvo presente en todo el encuentro.

De hecho, el defensa central estuvo cerca de inflar las redes. Cuando transcurría el minuto 23, Gabriel Sara envió un centro preciso que fue conectado por 'Dao'; el balón iba con destino de gol, pero el guardameta, Giorgi Mamardashvili, 'voló' y atajó su remate de cabeza. Además, se mostró seguro en defensa, ganando un par de mano a mano y cortando avances.

Sin embargo, no todo fue 'color de rosa' para Dávinson Sánchez. Infortunadamente, al 90', cometió una infracción y fue amonestado. Dicha tarjeta amarilla hará que se pierda el partido de vuelta de esta serie. Razón por la que no ocultó su molestia y tristeza, teniendo en cuenta que es un compromiso decisivo y que se convirtió en una pieza clave en la zona defensiva.

Los hombres de Arne Slot sufrieron, por tanto, el mismo resultado que en su visita al "infierno turco" en la fase de liga en septiembre.



El único gol del partido llegó en el minuto 7 de la primera parte, cuando un balón puesto de córner por el brasileño Gabriel Sara y cabeceado en el segundo palo por el delantero nigeriano Victor Osimhen fue aprovechado por el gabonés Mario Lemina para marcar de cabeza a medio metro de la línea de gol.

Dávinson Sánchez en la formación del Galatasaray vs. Liverpool, por la ida de los octavos de final de la Champions League.

El Ali Sami Yen de Estambul sería testigo de otros dos goles, pero ambos fueron anulados por el árbitro español Gil Manzano. Primero un fuera de juego previo de Baris Yilmaz evitó que subiera al marcador un gol de Osimhen, y a veinte minutos para el final, una jugada embarullada en el área local terminó con el balón entre las redes, pero Ibrahima Konaté había tocado el balón con el brazo.

El Galatasaray de Okan Buruk, líder de la Superliga turca y que venía de eliminar a la Juventus de Turín en el playoff, esta un paso más cerca de regresar a los cuartos de final de la máxima competición europea por primera vez desde 2013.

