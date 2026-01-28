Dávinson Sánchez no pudo hacer nada contra la calidad de Erling Haaland: golazo en Champions

Publicidad
Erling Haaland no perdona. Este miércoles 28 de enero, en la jornada decisiva de la fase de liga de la Champions League, dijo presente, abriendo el marcador contra Galatasaray. Cuando transcurría el minuto 10, el noruego atacó el espacio, sorprendió a la defensa rival y, adentro del área, definió a la perfección, picándosela al arquero, Uğurcan Çakır. Dávinson Sánchez y Abdülkerim Bardakcı, quienes oficiaron como centrales en el club turco, no pudieron hacer nada.
¡EL ANDROIDE ES LETAL! Haaland y una definición llena de clase, tras una asistencia fenomenal de Doku, para el 1-0 del Manchester City sobre Galatasaray.— SportsCenter (@SC_ESPN) January 28, 2026
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Ws5YeJ5qai