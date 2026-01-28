Síguenos en:
Dávinson Sánchez no pudo hacer nada contra la calidad de Erling Haaland: golazo en Champions

En la última fecha de la fase de liga de la Champions League, el delantero del Manchester City, Erling Haaland, definió con clase, dejando boquiabiertos a sus rivales.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de ene, 2026
Erling Haaland, delantero de Manchester City, celebra su gol contra Galatasaray, por Champions League
