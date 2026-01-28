Dávinson Sánchez no pudo hacer nada contra la calidad de Erling Haaland: golazo en Champions

Erling Haaland no perdona. Este miércoles 28 de enero, en la jornada decisiva de la fase de liga de la Champions League, dijo presente, abriendo el marcador contra Galatasaray. Cuando transcurría el minuto 10, el noruego atacó el espacio, sorprendió a la defensa rival y, adentro del área, definió a la perfección, picándosela al arquero, Uğurcan Çakır. Dávinson Sánchez y Abdülkerim Bardakcı, quienes oficiaron como centrales en el club turco, no pudieron hacer nada.

Erling Haaland, feliz por su doblete con Manchester City frente a West Ham, por la Premier League AFP

Vea el gol de Erling Haaland, con Manchester City vs. Galatasaray, por Champions League