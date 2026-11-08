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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / "Golazo de ensueño"; el histórico tanto de Luis Díaz que sigue cautivando en Bayern Múnich

"Golazo de ensueño"; el histórico tanto de Luis Díaz que sigue cautivando en Bayern Múnich

La destreza, el sacrificio y la magia se unieron hace exactamente doce meses en una jugada inolvidable de Luis Díaz, y que hoy mantiene vigentes los aplausos en los 'bávaros'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de nov, 2026
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Luis Díaz y su gol a Unión Berlín con Bayern Múnich el pasado 8 de noviembre del 2025.
Luis Díaz y su gol a Unión Berlín con Bayern Múnich el pasado 8 de noviembre del 2025.
Foto: Getty Imágenes

Mirar atrás en el calendario regala, a veces, momentos que vale la pena revivir con la misma intensidad del día que sucedió. Precisamente, este 8 de noviembre se cumple un año de una de las obras de arte que quedan grabadas en la memoria de los aficionados, y fue protagonizada por Luis Díaz con Bayern Múnich frente al Unión Berlín.

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En esa fecha en el cronograma del fútbol alemán, los dirigidos por Vincent Kompany visitaron el estadio An der Alten Försterei para afrontar un examen de máxima exigencia ante un rival que logró incomodarlo y ponerlo en desventaja. Fue entonces cuando emergió la magia de Díaz Marulanda para alterar el curso del juego.

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Corría el minuto 38 cuando Josip Stanišić lanzó un pase largo que pintaba demasiado exigente y con destino de saque de banda. No obstante, en una muestra inagotable de entrega, 'Lucho' se arrojó al césped para evitar que la pelota cruzara la línea de fondo, y lejos de conformarse con salvar la posesión, se levantó a toda velocidad, quebró la cintura de Janik Haberer con una maniobra de pura jerarquía y, desde un ángulo prácticamente imposible, sacó un remate preciso que sorprendió al arquero Frederik Rönnow. La pelota acabó en el fondo de la red.

Luis Díaz, extremo colombiano que milita en el Bayern Múnich.
Luis Díaz, extremo colombiano que milita en el Bayern Múnich.
Foto: AFP

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Aquel tanto significó el 1-1 parcial en el tablero y dio la vuelta al mundo de inmediato. Aunque el compromiso terminó con un disputado empate 2-2 luego de un gol agónico de Harry Kane; la gran postal de la jornada se la llevó la obra de arte firmada por el guajiro.

Hay que indicar que en diciembre de 2025, los fanáticos del Bayern lo eligieron como el 'Gol del Mes' de noviembre con un contundente 80% de los votos. Sin embargo, el reconocimiento cumbre llegó el 31 de enero de este año, cuando el prestigioso programa alemán 'Sportschau' la galardonó oficialmente como el Gol del Año 2025 en Alemania.

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Reviva acá el golazo de Luis Díaz en Unión Berlín vs. Bayer Múnich:

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