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Gol Caracol  / Escándalo en el fútbol sudamericano: jugador fue detenido por conducir ebrio y provocar un accidente

Escándalo en el fútbol sudamericano: jugador fue detenido por conducir ebrio y provocar un accidente

Una nueva polémica fuera de las canchas golpea al fútbol sudamericano. Un futbolista quedó bajo custodia policial, luego de un incidente vial en el que se confirmó su conducción bajo los efectos del alcohol.

Por: EFE
Actualizado: 8 de nov, 2026
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Acción de juego en el fútbol de Chile.
Acción de juego en el fútbol de Chile.
Foto: AFP

El futbolista chileno Leandro Hernández, al servicio del Colo Colo, fue detenido la madrugada de este domingo 8 de noviembre, en Santiago, tras protagonizar un grave accidente de tránsito y conducir bajo los efectos del alcohol.

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Según el cuerpo policial chileno, Hernández "conducía en estado de ebriedad, con 1,2 gramos de alcohol en la sangre".

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El futbolista, de 21 años, salió ileso del accidente, pero el conductor contra el que chocó tuvo que ser trasladado a un hospital cercano tras sufrir heridas de distinta consideración.

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De acuerdo con la prensa local, Leandro Hernández se habría saltado un semáforo en rojo y colisionó contra otro auto en el capitalino barrio de Providencia.

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El joven no está convocado al partido de este domingo frente al Ñublense porque se encuentra en proceso de recuperación de un esguince medial en el tobillo izquierdo.

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El Colo Colo se medía este domingo contra el Ñublense en Chillán, a 400 kilómetros al sur de Santiago, en un partido que podría alzarle como campeón de la Liga de Primera 2026.

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