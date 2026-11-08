Escándalo en el fútbol sudamericano: jugador fue detenido por conducir ebrio y provocar un accidente

El futbolista chileno Leandro Hernández, al servicio del Colo Colo, fue detenido la madrugada de este domingo 8 de noviembre, en Santiago, tras protagonizar un grave accidente de tránsito y conducir bajo los efectos del alcohol.

Según el cuerpo policial chileno, Hernández "conducía en estado de ebriedad, con 1,2 gramos de alcohol en la sangre".

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El futbolista, de 21 años, salió ileso del accidente, pero el conductor contra el que chocó tuvo que ser trasladado a un hospital cercano tras sufrir heridas de distinta consideración.

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De acuerdo con la prensa local, Leandro Hernández se habría saltado un semáforo en rojo y colisionó contra otro auto en el capitalino barrio de Providencia.



El video del accidente de Leandro Hernández. El jugador de Colo Colo quedó detenido pic.twitter.com/YXDb9lOInb — Pipopavez (@Pipopavez) November 8, 2026

El joven no está convocado al partido de este domingo frente al Ñublense porque se encuentra en proceso de recuperación de un esguince medial en el tobillo izquierdo.

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El Colo Colo se medía este domingo contra el Ñublense en Chillán, a 400 kilómetros al sur de Santiago, en un partido que podría alzarle como campeón de la Liga de Primera 2026.

🚨 Detenido Leandro Hernández, futbolista de Colo Colo, tras un grave accidente de tráfico en Santiago de Chile 👀



El jugador fue arrestado durante la madrugada de este domingo por presuntamente conducir bajo los efectos del alcohol y provocar un accidente 🚔… — BeSoccer (@besoccer_ES) November 8, 2026