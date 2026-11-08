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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Santa Fe 5-0 Pasto

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Santa Fe 5-0 Pasto

Este domingo, Santa Fe aprovechó que Pasto dispuso de un equipo juvenil en el estadio El Campín para quedarse con los tres puntos en el partido de la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de nov, 2026
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Acción de juego entre Santa Fe vs. Pasto por la fecha 18 de la Liga II-2026.
Acción de juego entre Santa Fe vs. Pasto por la fecha 18 de la Liga II-2026.
Foto: Colprensa

La fecha número 18 de la Liga BetPlay II-2026 continuó este domingo 8 de noviembre, siendo uno de los partidos el que disputaron Santa Fe y Deportivo Pasto en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Al final, la balanza se inclinó para los ‘leones’ que ganaron 5-0 a los ‘volcánicos’.

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Hay que indicar que los dirigidos por Pablo Repetto buscaban certificar su lugar entre los ocho mejores, y con los enteros obtenidos, lograron ese cometido. Por su parte, la escuadra nariñense, que se ubica en la parte baja de la tabla, arribó con juveniles a la capital de la República.

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El equipo rojo bogotano cumplió la tarea en la primera parte. Tenía la obligación de irse arriba en el marcador ante la juvenil alineación que presentó el cuadro pastuso, y lo consiguió. Si bien no demostró una superioridad avasallante ni sometió por completo a su rival, supo capitalizar las oportunidades que generó.

Abrió el marcador gracias a una buena acción colectiva coronada por la anotación de Franco Fagúndez, y poco tiempo después, Luis Medina terminó marcando en su propio arco tras un centro peligroso enviado por Helibelton Palacios.
Sin embargo, Pasto no la puso fácil. Los ‘volcánicos’ tuvieron sus opciones como un remate de Preciado que se estrelló en el palo. Asimismo, Santacruz dilapidó su ocasión frente al arquero Andrés Mosquera Marmolejo.

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Para la segunda parte, Santa Fe liquidó a su adversario con tres goles más, siendo el autor de los goles el mismo protagonista: Hugo Rodallega.

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El experimentado delantero vallecaucano, de 41 años, decretó el 3-0 desde el punto blanco del penalti al minuto 60, y dos minutos más tarde, anotó el 4-0. La tarde redonda para el exFulhan y Deportivo Cali culminó con su tercer gol, a los 71 de juego, y el quinto del compromiso para los ‘leones’.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Santa Fe 5-0 Deportivo Pasto:

PosicionesEquipoPJGEPGFGCDGPuntos
1Atlético Nacional1812333717+2039
2América1810623112+1936
3Deportivo Cali189722610+1634
4Santa Fe189452818+1031
5Bucaramanga177822617+929
6Medellín189272825+329
7Millonarios176922414+1027
8Once Caldas187652218+427
9Águilas Doradas186752221+125
10Cúcuta177371924-524
11Tolima176562120+123
12Internacional184862225-320
13Llaneros176291923-420
14Boyacá Chicó185491529-1419
15Alianza175391729-1218
16Deportivo Pereira183871626-1017
17Junior173772327-416
18Pasto1843111329-1615
19Jaguares1734101731-1413
20Fortaleza181981728-1112
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