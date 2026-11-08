Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Santa Fe 5-0 Pasto

La fecha número 18 de la Liga BetPlay II-2026 continuó este domingo 8 de noviembre, siendo uno de los partidos el que disputaron Santa Fe y Deportivo Pasto en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Al final, la balanza se inclinó para los ‘leones’ que ganaron 5-0 a los ‘volcánicos’.

Hay que indicar que los dirigidos por Pablo Repetto buscaban certificar su lugar entre los ocho mejores, y con los enteros obtenidos, lograron ese cometido. Por su parte, la escuadra nariñense, que se ubica en la parte baja de la tabla, arribó con juveniles a la capital de la República.

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¿Cómo se presentó el partido El Campín?

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El equipo rojo bogotano cumplió la tarea en la primera parte. Tenía la obligación de irse arriba en el marcador ante la juvenil alineación que presentó el cuadro pastuso, y lo consiguió. Si bien no demostró una superioridad avasallante ni sometió por completo a su rival, supo capitalizar las oportunidades que generó.



Abrió el marcador gracias a una buena acción colectiva coronada por la anotación de Franco Fagúndez, y poco tiempo después, Luis Medina terminó marcando en su propio arco tras un centro peligroso enviado por Helibelton Palacios.

Sin embargo, Pasto no la puso fácil. Los ‘volcánicos’ tuvieron sus opciones como un remate de Preciado que se estrelló en el palo. Asimismo, Santacruz dilapidó su ocasión frente al arquero Andrés Mosquera Marmolejo.

Para la segunda parte, Santa Fe liquidó a su adversario con tres goles más, siendo el autor de los goles el mismo protagonista: Hugo Rodallega.

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El experimentado delantero vallecaucano, de 41 años, decretó el 3-0 desde el punto blanco del penalti al minuto 60, y dos minutos más tarde, anotó el 4-0. La tarde redonda para el exFulhan y Deportivo Cali culminó con su tercer gol, a los 71 de juego, y el quinto del compromiso para los ‘leones’.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Santa Fe 5-0 Deportivo Pasto: