Golazo de Jaminton Campaz con Rosario Central; hasta Di María se sorprendió por la jugadota

Rosario Central goleó a Independiente Rivadavia, este domingo, en la Liga de Argentina, y el colombiano Jaminton Campaz dio su aporte en este triunfo de los 'canalla', con un golazo.

Al minuto 51, el atacante de nuestro país comenzó la jugada por la banda izquierda, se juntó con Vicente Pizarro y dentro del área le hizo un 'globito' a un defensor rival, para luego sacar un remate potente que venció al arquero, en lo que fue el 2-0 parcial para su equipo.

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En una cámara en la que también enfocaban a Ángel Di María, se puede ver que el 'fideo' le pide el pase, pero luego se sorprende y se alegra por la gran jugada y el golazo anotado por Jaminton Campaz.

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Acá el golazo de Jaminton Campaz en Rosario Central vs Independiente Rivadavia: