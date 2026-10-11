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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Golazo de Jaminton Campaz con Rosario Central; hasta Di María se sorprendió por la jugadota

Golazo de Jaminton Campaz con Rosario Central; hasta Di María se sorprendió por la jugadota

El atacante colombiano Jaminton Campaz se reportó con una espectacular jugada y definición, este domingo, en partido en el fútbol argentino.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de oct, 2026
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Jaminton Campaz Rosario Central
Jaminton Campaz celebra gol con Rosario Central
Rosario Central Oficial

Rosario Central goleó a Independiente Rivadavia, este domingo, en la Liga de Argentina, y el colombiano Jaminton Campaz dio su aporte en este triunfo de los 'canalla', con un golazo.

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Al minuto 51, el atacante de nuestro país comenzó la jugada por la banda izquierda, se juntó con Vicente Pizarro y dentro del área le hizo un 'globito' a un defensor rival, para luego sacar un remate potente que venció al arquero, en lo que fue el 2-0 parcial para su equipo.

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Acá el golazo de Jaminton Campaz en Rosario Central vs Independiente Rivadavia:

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