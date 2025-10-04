Síguenos en::
Tendencias:
CONVOCATORIA SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Golazo de Jhon Córdoba; disparo imparable que sorprendió en Krasnodar vs Ajmat

Golazo de Jhon Córdoba; disparo imparable que sorprendió en Krasnodar vs Ajmat

El delantero chocoano no fue convocado a la Selección Colombia y este sábado se reportó con una anotación en la Liga de Rusia, con un potente remate que dejó sin chances al arquero rival.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 4 de oct, 2025
Comparta en:
Jhon Córdoba
Jhon Córdoba con Krasnodar - Foto:
Krasnodar Oficial

Publicidad

Publicidad

Publicidad