Golazo de Jhon Córdoba; disparo imparable que sorprendió en Krasnodar vs Ajmat

Krasnodar derrotó al Ajmat este sábado en partido de la Liga de Rusia, con participación activa del delantero colombiano Jhon Córdoba, quien marcó un golazo para el 1-0 parcial en el marcador.

Al minuto 15 el goleador chocoano recibió la pelota afuera del área, y a pesar de la férrea marca de un defensor rival, logró safarse y de esa manera quedar listo para rematar.

A pesar de estar al borde del área, Jhon Córdoba decidió rematar con potencia y de esa manera vencer al arquero del Ajmat, quien no logró detener el disparo con fuerza del delantero colombiano.

Cabe recordar que el nacido en Itsmina fue una de las ausencias en la convocatoria de la Selección Colombia para los partidos contra México y Canadá, duelos de fogueo programados para el 11 y 14 de octubre.



Vea acá el golazo de Jhon Córdoba en Krasnodar vs Ajmat, en Liga de Rusia: