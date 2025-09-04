Jhon Córdoba: "Cuando fallé me criticaron, pero hay un Dios que todo lo ve"

La Selección Colombia logró su objetivo de clasificar a la Copa del Mundo de 2026. Tras ocho años de ausencia, el combinado ‘cafetero’ volverá a disputar la cita orbital que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo se impusieron 3-0 a Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Aunque el rival complicó por momentos a la ‘tricolor’, la efectividad en ataque marcó la diferencia. A los 31 minutos, James Rodríguez abrió el marcador con un remate de pierna derecha, devolviendo la ilusión a la afición.

En la segunda parte, Colombia amplió la ventaja gracias a Jhon Córdoba, quien definió con un potente disparo tras una asistencia de Juan Fernando Quintero. El propio ‘Juanfer’ selló el 3-0 definitivo a los 83 minutos, desatando la celebración en Barranquilla.



El desahogo de Jhon Córdoba

Jhon Córdoba, delantero de la Selección Colombia AFP

Una vez finalizado el encuentro, Jhon Córdoba habló para los micrófonos de Gol Caracol. El delantero del Krasnodar de Rusia, que venía siendo duramente cuestionado por sus actuaciones con la Selección, expresó su alivio tras marcar.

Publicidad

“Era algo que venía buscando y la verdad estoy muy contento de estar en la Copa del Mundo (…) tantas críticas, tantas cosas que se dijeron en su momento. Yo nunca he dudado de mis capacidades”, aseguró Córdoba.

Luego añadió: “Como lo dije siempre, más bien me preocupaba por mi familia, pero hoy estoy feliz con ellos, porque van a celebrar. Hoy no se van tristes para casa (…) el respaldo que he recibido ha sido increíble de mis compañeros, del cuerpo técnico, de la gente en mi pueblo, que ha sido fundamental”.

Publicidad

En cuanto a cómo ha sobrellevado las críticas, el atacante fue contundente: “Hay que ser fuerte mentalmente. No ha sido fácil, la verdad. Cuando fallé me criticaron, pero ahí está un Dios que todo lo ve y no se queda con nada, y hoy me levantó y me ha hecho grande delante de toda esta gente".



¿Cuándo vuelve a jugar Colombia?

Por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas, Colombia se medirá en condición de visitante con Venezuela. Este encuentro está programado para el martes 9 de septiembre a partir de las 6:30 p. m. (hora colombiana).