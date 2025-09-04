Publicidad

Jhon Córdoba: "Cuando fallé me criticaron, pero hay un Dios que todo lo ve"

El delantero de 32 años anotó en el triunfo 3-0 de la Selección Colombia sobre Bolivia, gol que celebró con euforia tras los cuestionamientos por las ocasiones desperdiciadas en partidos anteriores.