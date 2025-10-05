Golazo y récord histórico de Miguel Ángel Borja con River Plate; vea la anotación.

Este domingo, en el Gigante de Arroyito, Rosario Central recibió la visita de River Plate por la fecha 11 de la Liga Profesional Argentina. El encuentro terminó a favor de los ‘canallas’, que se impusieron 2-1.

No obstante, una de las particularidades del partido fue el regreso al gol de Miguel Ángel Borja con la camiseta de River Plate. El tanto del ‘Colibrí’ llegó a los 10 minutos, tras una asistencia de Juan Fernando Quintero.

Con su anotación, Miguel Ángel Borja igualó a Juan Pablo Ángel con 62 goles, y por ahora ambos son los máximos goleadores colombianos en la historia de River Plate



Así fue el gol de Miguel Ángel Borja con River Plate

¡¡¡JUANFER FROTÓ LA LÁMPARA Y MIGUEL BORJA ROMPIÓ LA MALA RACHA PARA EL 1-0 DE RIVER VS. ROSARIO CENTRAL!



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/TrYVyjH3VA — SportsCenter (@SC_ESPN) October 6, 2025