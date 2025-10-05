Golazo y récord histórico de Miguel Ángel Borja con River Plate; vea la anotación.

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Este domingo, en el Gigante de Arroyito, Rosario Central recibió la visita de River Plate por la fecha 11 de la Liga Profesional Argentina. El encuentro terminó a favor de los ‘canallas’, que se impusieron 2-1.
No obstante, una de las particularidades del partido fue el regreso al gol de Miguel Ángel Borja con la camiseta de River Plate. El tanto del ‘Colibrí’ llegó a los 10 minutos, tras una asistencia de Juan Fernando Quintero.
Con su anotación, Miguel Ángel Borja igualó a Juan Pablo Ángel con 62 goles, y por ahora ambos son los máximos goleadores colombianos en la historia de River Plate
¡¡¡JUANFER FROTÓ LA LÁMPARA Y MIGUEL BORJA ROMPIÓ LA MALA RACHA PARA EL 1-0 DE RIVER VS. ROSARIO CENTRAL!— SportsCenter (@SC_ESPN) October 6, 2025
📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/TrYVyjH3VA
Publicidad