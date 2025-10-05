Síguenos en::
Fecha y próximo rival de la Selección Colombia en la Copa del Mundo Sub-20

Los dirigidos por César Torres igualaron 1-1 con Nigeria, resultado que les permitió ser líderes del grupo F con cinco puntos, los mismos que Noruega, pero gracias al ítem de tarjetas amarillas se quedaron con la primera posición.

Por: Javier García
Actualizado: 5 de oct, 2025
Selección Colombia Sub-20
AFP

