No le perdonan a Miguel Borja; por esta jugada se ganó silbidos con River Plate

Miguel Borja fue titular este domingo en la derrota 1-2 de River Plate frente a Deportivo Riestra, en partido válido por la décima jornada en el fútbol de Argentina. Al delantero cordobés no fue nada bien en este encuentro que se llevó a cabo en el estadio Monumental, al protagonizar una jugada que no terminó nada bien; fue 'chiflado'.

El popular 'Colibrí' recibió un pase filtrado por parte de Juan Fernando Quintero, al vacío. Picó en medio de los centrales del cuadro rival, pero al momento de controlar la pelota esta se le fue muy larga, al punto que tuvo que exigirse por la banda. Sin embargo, por más que lo intentó, la esférica terminó en el lateral.

Miguel Borja en River Plate vs. Deportivo Riestra. AFP.

De inmediato, los comentaristas del juego dijeron lo siguiente: "Se le va a Borja, lo que le cuesta a Borja". Esto mientras en las tribunas del Monumental se escucharon claramente los silbidos y chiflidos para el número '9'.

Hay que indicar que al exPalmeiras le fue anulado un gol en este duelo.



