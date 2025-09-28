Síguenos en::
No le perdonan a Miguel Borja; por esta jugada se ganó silbidos con River Plate

No le perdonan a Miguel Borja; por esta jugada se ganó silbidos con River Plate

River Plate se enfrentó a Deportivo Riestra en el fútbol de Argentina, y Miguel Borja hizo parte de este partido. No obstante, el cordobés protagonizó una jugada que no terminó nada bien.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de sept, 2025
Miguel Borja (izq.), en medio de River Plate vs. Deportivo Riestra por el fútbol argentino.
Miguel Borja (izq.), en medio de River Plate vs. Deportivo Riestra por el fútbol argentino.
