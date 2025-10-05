Síguenos en::
Así quedó la tabla de posiciones del Mundial Sub-20, tras Colombia 1-1 Nigeria

Este domingo la Selección Colombia se enfrentó al combinado africano y aseguró su clasificación a octavos de final del Mundial Sub-20 en Chile. Ya hay rival para la siguiente ronda.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 5 de oct, 2025
Selección Colombia Sub-20
Selección Colombia Sub-20 en el Mundial 2025 - Foto:
AFP

