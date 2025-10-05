La Selección Colombia Sub-20 cumplió y pasó a octavos del Mundial de Chile; 1-1 con Nigeria

La Selección Colombia cumplió, empató 1-1 con Nigeria en la fecha 3 del grupo F del Mundial Sub-20 y con eso aseguró su clasificación al Mundial Sub-20 que se juega en Chile.

Los goles del encuentro fueron de Kéner González para la 'tricolor', mientras que para los africanos igualó Daniel Bameyi, de penalti.

A pesar de igualar en goles y puntos con Noruega, que empató también 1-1 con Arabia Saudita este domingo, por el ítem de tarjetas amarillas la Selección Colombia aseguró el liderato del grupo F del Mundial Sub-20.

Ahora, el próximo rival de la 'tricolor' dirigida por el técnico César Torres, en los octavos de final, será un rival africano, Sudáfrica, que finalizó en el segundo lugar del grupo E.



Así fue el gol de Kéner González en Colombia vs Nigeria, en Mundial Sub-20:

Aunque desde el principio Colombia se hizo con el mando del campo y la pelota, fueron los nigerianos los que a los cinco minutos pudieron abrir el marcador gracias a un centro preciso de Suleiman al segundo palo que Daniel Daga cabeceó solo, pero el balón del centrocampista se fue al travesaño.

Fue la única ocasión de los africanos, que en ningún momento pudieron superar la línea de medios cafetera, que mantuvo la posesión en un gran ejercicio de presión, posesión y toque pero sin fortuna, un día más de cara al gol.

Primero se le negó a Oscar Perea, que sí logró embocar en el arco un balón filtrado con gran calidad por Joel Canchimbo, pero que el árbitro anuló por un claro fuera de juego.

Después con Kener González, que cazó un rebote a la salida de un córner y lanzó potente remate que rechazó el portero, toco en Canchimbo y volvió manso a las manos del portero.

Y apenas dos minutos después por el propio delantero del Junior FC, al que hoy César Torres dio la oportunidad de la titularidad ante la sequía previa de sus compañeros, pero el balón suelto en área lo envió por encima del larguero, cuando todo estaba a su favor.

Colombia vs. Nigeria, por el Mundial Sub-20

La perseverancia colombiana dio su fruto cinco minutos después del iniciado el complemento, tras una penetración de Neyser Villarreal por la banda, quien dejó el balón franco a González y el remate mordido del capitán se alojó en la red.

Nigeria respondió de inmediato, pero sin suerte: Saeed Suleiman aprovechó un despiste de la defensa cafetera, mal parada y lanzo un gran disparo que pegó en el parte superior del larguero.

Y es que el gol le sentó mal a Colombia, que se desordenó en el centro del campo, comenzó a perder balones y flaquear en defensa, con una Nigeria que al contrario creció en la adversidad.

A los 66 minutos, la mala suerte y el poste negaron el empate a Tahir Maigana y en el 70 fue Jordan García el que salvo a su equipo al atajar con seguridad un cabezazo cercano Odinara Okoro.

La jugada crucial del segundo tiempo llegó en el minuto 83 cuando el equipo africano hizo uso de una de su dos revisiones para reclamar un penalti por mano en el área de Elkin Rivero.

El árbitro fue al monitor y rectificó su decisión inicial: el capitán Bameyí disparó con enorme calma engañando a Jordan García y logrando el empate en el marcador, que le alcanzaó a Colombia para ser primera y a los nigerianos para clasificarse y preparar su partido de octavos frente a Argentina.