Síguenos en::
Tendencias:
LUIS DÍAZ FIGURA
JAMES RODRÍGUEZ
CONVOCATORIA SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / La Selección Colombia Sub-20 cumplió y pasó a octavos del Mundial de Chile; 1-1 con Nigeria

La Selección Colombia Sub-20 cumplió y pasó a octavos del Mundial de Chile; 1-1 con Nigeria

Este domingo, la Selección Colombia Sub-20 jugó de manera irregular, con pocos chispazos de buen fútbol y al final los africanos aprovecharon un parpadeo defensivo. El arquero Jordan García, figura.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 5 de oct, 2025
Comparta en:
Selección Colombia Mundial Sub-20
La Selección Colombia clasificó a octavos de final del Mundial Sub-20
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad