Goleador colombiano se fue de doblete y nuevamente superó a Cristiano Ronaldo, en Arabia

El inicio de temporada 2025-2026 es inmejorable para el atacante nariñense Julián Quiñones, que adquirió la nacionalidad mexicana para jugar con el seleccionado ‘azteca’ y que está rindiendo en todos los frentes.

El ariete de 28 años de edad y nacido en el municipio de Magüí Payán es una de las estrellas del club Al-Qadisiya, equipo con el que lleva 6 anotaciones en las 6 fechas que hasta el momento van de la Liga de Arabia Saudita.

Julián Quiñones Pantallazo, TV.

En ese certamen, recientemente firmó un triplete y superó al portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al Nassr. Sin embargo, en la última fecha Quiñones se fue en blanco y el popular ‘CR7’ lo alcanzó.

No obstante, la competencia no se limita a ese plano y por ello el nariñense volvió a pegar duro en otro certamen: la Copa del Rey de Arabia, en la que mandó 2 veces el balón al fondo de la red y otras vez dejó atrás al famoso ‘Bicho’.



Julián Quiñones marca doblete en Arabia y supera a ‘CR7’

El delantero de Al-Qadisiya se vistió de héroe el martes 28 de octubre, cuando su escuadra se impuso 3-1 de local sobre Al-Hazem, conjunto de segunda división, en los octavos de final de la Copa del Rey de Arabia.

Quiñones fue autor del segundo y tercer tanto de su elenco, conquistas conseguidas en los minutos 54 y 63 (de pena máxima), con lo cual le dio a su club el triunfo y el paso a la siguiente ronda, ya que se juega bajo la modalidad de eliminación directa a un solo encuentro.

De esta manera, el artillero completó 3 anotaciones en los que va de la competición y relegó a Cristiano Ronaldo, que aún no tiene celebraciones en el certamen y que actuaba con Al Nassr a segunda hora como local contra Al-Ittihad, en uno de los clásicos más grandes del país.

En video, la mejor anotación de Quiñones:

Fue la segunda, de penalti con globito incluido: