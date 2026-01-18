Goleador colombiano metió triplete y le sigue la pista a Cristiano Ronaldo; quedó a poco

Se trata de Roger Martínez, nacido en Cartagena, Bolívar, que actualmente es una de las figuras de la Liga de Arabia Saudita, donde lucha por ser el máximo artillero del certamen gracias a sus 3 goles con Al-Taawon en el triunfo 3-1 de visitante sobre Al-Riyadh.

El encuentro hizo parte de la jornada 15 y tuvo a Martínez haciendo las tres anotaciones de su club. El delantero envió la pelota al fondo de la red en los minutos 10', 45+8' y 66'.

Primer gol de Roger Martínez en Al Riyadh vs. Al Taawon

🟡⚪ Com um jogador a menos, o Al Taawoun vai vencendo o Al Riyadh, fora de casa, por 2x0. Os dois gols foram marcados por Roger Martinez!



🇨🇴 Roger Martinez nesta temporada:



⚔️ 17 jogos

✅ 14 participações em gols (!)

⚽ 12 gols (!)

🅰️ 02 assistênciaspic.twitter.com/GJayErS0b3 — Central do Arabão (@centraldoarabao) January 18, 2026

Segundo gol de Roger Martínez en Al Riyadh vs. Al Taawon



🇨🇴 DOBLETE de Roger Martínez. El colombiano marcó el 2-0 de #AlTaawoun en su visita a #AlRiyadh, al 45’+8



👀 Es la anotación #11 del delantero en lo que va de la temporada de Liga de Arabia Saudí pic.twitter.com/vXoXXsZ4Tq — Pipe Sierra (@PSierraR) January 18, 2026

Publicidad

Tercer gol de Roger Martínez en Al Riyadh vs. Al Taawon

Atualiza aí que ele fez mais um!



O Taawoun de Péricles Chamusca vencendo mais uma, com hat trick de Roger Martinez!



⚔️ 17 jogos

✅ 15 participações em gols (!)

⚽ 13 gols (!)

🅰️ 02 assistências



Colombiano está voando!pic.twitter.com/skcH7OjTTX https://t.co/A582iPMLjH — Central do Arabão (@centraldoarabao) January 18, 2026

Publicidad

El ariete, que empezó siendo titular, fue sustituido en el minuto 81 por Mohammed Al-Qahtani y fue elegido como el más valioso de la cancha con una calificación en promedio de 10 puntos, según medios y plataformas especializadas en evaluación de rendimiento.

El gol del conjunto local fue obra de Tozé a los 63 minutos.



Roger Martínez marcó triplete y quedó cerca de alcanzar a ‘CR7’

El resultado dejó a Al-Taawon con 34 unidades en el tercer puesto de la tabla de posiciones, con las mismas puntos de Al Nassr, elenco de Cristiano Ronaldo, que es segundo. Entre tanto, el líder es Al-Hilal con 41.

A su vez, Roger Martínez ascendió al quinto lugar en la tabla de goleadores, en la que acumula 12 conquistas, a 3 del portugués ‘CR7’, primero en ese ítem con 15.

Publicidad

Tabla de goleadores de la Liga Saudí

1. Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) - 15

2. Joao Feliz (Al-Nassr) - 13

3. Joshua King (Al-Khaleej) - 13

4. Julián Andrés Quiñones (Al-Qadisiya) - 13

5. Roger Martínez (Al-Taawon) - 12

