Gustavo Puerta hace méritos para ir al Mundial 2026: asistencia con Racing de Santander

Gustavo Puerta está decidido a hacerse con un lugar en la convocatoria definitiva de la Selección Colombia para el Mundial 2026. Este domingo 7 de diciembre, se destacó y fue clave en la victoria por 2-3 de Racing de Santander sobre Cádiz, por la fecha 17 de La Liga de segunda división española, en el estadio Nuevo Mirandilla. Y es que dio una asistencia para un golazo de Iñigo Vicente Elorduy.



Vea la asistencia de Gustavo Puerta, en Cádiz vs. Racing de Santander, por La Liga 2