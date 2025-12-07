Gustavo Puerta hace méritos para ir al Mundial 2026: asistencia con Racing de Santander

Publicidad
Gustavo Puerta está decidido a hacerse con un lugar en la convocatoria definitiva de la Selección Colombia para el Mundial 2026. Este domingo 7 de diciembre, se destacó y fue clave en la victoria por 2-3 de Racing de Santander sobre Cádiz, por la fecha 17 de La Liga de segunda división española, en el estadio Nuevo Mirandilla. Y es que dio una asistencia para un golazo de Iñigo Vicente Elorduy.
ASSIST from Gustavo Puerta today in Racing Santander's 2-3 win away against Cadiz! 🇨🇴🔥— Colombian Fútbol Report 🇨🇴 (@ThreadsFutbol) December 7, 2025
His team came back from 2-0 down to win 2-3 and this was the goal that started the comeback!pic.twitter.com/G8QiaFYBKg