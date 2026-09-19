Jhon Durán y Benfica conocieron una inesperada noticia; un compañero debe ser operado

El centrocampista argentino Enzo Barrenechea tendrá que someterse a una operación, tras sufrir una lesión en la rodilla izquierda, según ha informado este sábado 19 de septiembre su club, el Benfica. Por lo tanto, Jhon Durán y compañía en las 'águilas' sufren una dura baja para los siguientes retos venideros.

¿Qué dijo Benfica de Enzo Barrenechea y de su intervención quirúrgica?

En un escueto comunicado, el Benfica ha informado de que Barrenechea "ha sufrido un esguince en la rodilla izquierda, que le ha provocado una rotura del menisco interno".

Enzo Barrenechea tendrá que someterse a una operación tras sufrir una lesión en la rodilla izquierda. Foto: AFP

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"El jugador se someterá a una intervención quirúrgica en los próximos días y comenzará el proceso de recuperación", concluye el equipo portugués en su reporte.



¿Cuál es el tiempo de baja que tendrá Enzo Barrenechea, compañero de Jhon Durán en Benfica?

Aunque las 'águilas' no dicen cuándo se produjo la lesión ni cuál será el tiempo de baja, los medios deportivos portugueses afirman que fue durante el entrenamiento del pasado viernes y que Enzo Barrenechea estará de baja entre seis y ocho semanas.

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Enzo Barrenechea, de 25 años, llegó la temporada pasada al Benfica cedido por el Aston Villa de Unai Emery, tras lo cual fue fichado de forma definitiva, y en la presente campaña ha sido uno de los habituales en las alineaciones del entrenador Marco Silva.

Benfica sumó un nuevo triunfo en la Liga de Portugal. Foto: AFP

¿Cómo va Benfica en la Primeira Liga de Portugal?

Los dirigidos por Marco Silva son segundos en el actual campeonato portugués con 16 puntos, a dos del líder el Porto.

¿Cuándo vuelve a jugar el Benfica de Jhon Durán?

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Así las cosas, el elenco rojo de Lisboa y que tiene en sus filas al delantero colombiano Jhon Durán, tendrá un duro reto en la séptima jornada de la Primeira Liga 2026/2027 ya que tendrá que visitar el campo de juego del estadio de Do Dragao para medirse con el Porto. A las 2:30 de la tarde, en Colombia, de este domingo 20 de septiembre, será el compromiso.