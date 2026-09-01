Así va la tabla de goleadores en la Liga de España 2026/27; ya 'desbancaron' a Kylian Mbappé

Raphinha, atacante internacional brasileño del Barcelona, tomó este lunes el liderato de la tabla de goleadores, con un doblete al Rayo Vallecano y con cinco tantos en total, uno más que el madridista Kylian Mbappé.

Además, Lamine Yamal estrenó su cuenta en esta edición de LaLiga EA Sports con un doblete, mientras que Sergion Camello subió a tres dianas, con dos anotadas en el Camp Nou.

Clasificación tras la tercera jornada:

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- Con 5 goles: Raphinha (1p) (BRA) (Barcelona).



Raphinha, capitán del Fútbol Club Barcelona, celebra su gol contra Atlético de Madrid, en Copa del Rey AFP

- Con 4 goles: Kylian Mbappe (FRA) (Real Madrid).

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- Con 3 goles: Alex Baena (Atlético Madrid); Fermín López (Barcelona); Pierre-Emerick Aubameyang (GAB) (Deportivo de La Coruña); Roberto Fernández (Espanyol); Yassir Zabiri (MAR) (Racing); y Sergio Camello (Rayo Vallecano).

- Con 2 goles: Mariano Díaz (DOM) (Alavés); Lamine Yamal (Barcelona); Rodrigo Riquelme (Betis); y Budimir (1p) (CRO); Jude Bellingham (ING) (Real Madrid).

- Con 1 gol: Nahuel Tenaglia (ARG), Mikel Rodríguez y Lucas Boyé (Alavés); Aitor Paredes, Alex Berenguer, Robert Navarro (Athletic Club); Marc Pubill, Giuliano Simeone (ARG), Kang in Lee (KOR) y Ademola Lookman (NIG) (Atlético Madrid); Karim Adeyemi (ALE) (Barcelona); Pablo García y Marc Bartra (Betis); Iago Aspas (Celta); Marc Aguado, Aboubakar Sangaré, Fer Niño (Elche); Tyrhys Dolan (ING) y Cala (Espanyol); Enes Unal (TUR) (Getafe); Adrián de la Fuente 'Dela', Enzo Bardeli (FRA) y Jon Ander Olasagasti (Levante); Chupe (1p) (Málaga); Kike Barja (Osasuna); Andrés García (1p) y Sergio Martínez (Racing de Santander); Álvaro García (Rayo Vallecano); Vinícius (BRA), Carlos Espí y Arda Güler (TUR) (Real Madrid); Luka Sucic (AUT), Ander Barrenetxea, Orri Oskarsson (ISL) (Real Sociedad); Jon Guridi (1p), Oso, Chidera Ejuke (NIG), Peque (1p), Issac Romero y Miguel Sierra (Sevilla); Umar Sadiq (NIG) (Valencia); Pape Gueye (SEN), Gerard Moreno (1p), Georges Mikataudze (1p) (GEO) y Nicolás Pepe (CIV) (Villarreal).

Kylian Mbappé junto a Jude Bellingham en un juego con Real Madrid. Foto: Getty Imágenes

- En propia puerta: Alfonso Herrero (Málaga, contra el Real Madrid); Javi Guerra (Valencia, contra el Deportivo); Mouctar Diakhaby (GIN) (Valencia, contra el Deportivo); Florian Lejeune (Rayo, contra Barcelona).